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Экономисты сделали прогнозы по динамике ставки ЦБ Турции - 17.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250417/turtsiya-856772543.html
Экономисты сделали прогнозы по динамике ставки ЦБ Турции
Экономисты сделали прогнозы по динамике ставки ЦБ Турции - 17.04.2025, ПРАЙМ
Экономисты сделали прогнозы по динамике ставки ЦБ Турции
Центральный банк Турции не пойдет в четверг на снижение ключевой ставки на фоне снижения его резервов, регулятор с большой долей вероятности оставит ставку... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T12:07+0300
2025-04-17T12:07+0300
экономика
финансы
банки
турция
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АНКАРА, 17 апр – ПРАЙМ. Центральный банк Турции не пойдет в четверг на снижение ключевой ставки на фоне снижения его резервов, регулятор с большой долей вероятности оставит ставку неизменной, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар. Финансовые рынки ожидают, что Центральный банк Турции оставит неизменной ключевую ставку на заседании в четверг, но регулятор может удивить всех, снизив ее, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на прогноз турецкого экономиста Эмре Алкина. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу, состоялись ранее в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты - лиры, сообщала Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие в видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции. "Центральный банк Турции вряд ли пойдет на снижение ключевой ставки на фоне снижения его резервов. Я не ожидаю снижения", - сказал Байдар. По его словам, есть высокая вероятность того, что турецкий регулятор сохранит ставку. "Есть высокая вероятность. Любой другой шаг сейчас является большим риском на фоне инфляционных ожиданий и колебаний по курсу доллара к турецкой лире", - отметил эксперт. Немецкий Commerzbank ранее повысил прогноз по курсу доллара США к турецкой лире на конец года с 38 лир за доллар до 42. Согласно ожиданиям организации, политическая неопределенность на фоне ареста Имамоглу приведет к удешевлению национальной валюты республики. Согласно данным Центрального банка Турции, доллар торгуется на уровне 38 лир.
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финансы, банки, турция
Экономика, Финансы, Банки, ТУРЦИЯ
12:07 17.04.2025
 
Экономисты сделали прогнозы по динамике ставки ЦБ Турции

Экономист Байдар: ЦБ Турции не пойдет на снижение ключевой ставки в четверг

© fotolia.com / Henner Damke%Турецкий флаг
%Турецкий флаг - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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АНКАРА, 17 апр – ПРАЙМ. Центральный банк Турции не пойдет в четверг на снижение ключевой ставки на фоне снижения его резервов, регулятор с большой долей вероятности оставит ставку неизменной, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар.
Финансовые рынки ожидают, что Центральный банк Турции оставит неизменной ключевую ставку на заседании в четверг, но регулятор может удивить всех, снизив ее, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на прогноз турецкого экономиста Эмре Алкина.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу, состоялись ранее в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты - лиры, сообщала Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие в видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом.
Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции.
"Центральный банк Турции вряд ли пойдет на снижение ключевой ставки на фоне снижения его резервов. Я не ожидаю снижения", - сказал Байдар.
По его словам, есть высокая вероятность того, что турецкий регулятор сохранит ставку.
"Есть высокая вероятность. Любой другой шаг сейчас является большим риском на фоне инфляционных ожиданий и колебаний по курсу доллара к турецкой лире", - отметил эксперт.
Немецкий Commerzbank ранее повысил прогноз по курсу доллара США к турецкой лире на конец года с 38 лир за доллар до 42. Согласно ожиданиям организации, политическая неопределенность на фоне ареста Имамоглу приведет к удешевлению национальной валюты республики.
Согласно данным Центрального банка Турции, доллар торгуется на уровне 38 лир.
Флаг Турции
ЦБ Турции может удивить рынки решением по ключевой ставке
Вчера, 11:11
 
ЭкономикаФинансыБанкиТУРЦИЯ
 
 
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