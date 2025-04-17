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ЦБ Турции неожиданно повысил ключевую ставку - 17.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250417/turtsiya-856779379.html
ЦБ Турции неожиданно повысил ключевую ставку
ЦБ Турции неожиданно повысил ключевую ставку - 17.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ Турции неожиданно повысил ключевую ставку
Центральный банк Турции повысил ключевую ставку до 46% с 42,5%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания в четверг. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T14:08+0300
2025-04-17T14:08+0300
экономика
турция
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АНКАРА, 17 апр – ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил ключевую ставку до 46% с 42,5%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания в четверг. Большинство экспертов ожидали сохранения ставки. "Принято решение повысить ставку аукциона недельного репо с 42,5% до 46%", - говорится в заявлении ЦБ. ЦБ Турции повышал ключевую ставку с июня 2023 года, максимального значения в 50% она достигла в марте прошлого года, а постепенное снижение началось в декабре. В марте ставка достигла уровня 42,5%, а глава ЦБ Фатих Карахан заявил, что регулятор продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, пока не будет достигнуто устойчивое замедление инфляции и ценовая стабильность. По данным Института статистики (TÜİK), годовая инфляция в Турции в марте замедлилась до 38,1%, тогда как месяцем ранее наблюдалась более сильная динамика - по итогам февраля годовая инфляция замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе. Кроме того, мартовские протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу обвалили курс турецкой лиры - доллар впервые поднимался выше 41 лиры. На этом фоне Центробанк страны для поддержки курса нацвалюты продал 25 миллиардов долларов, сообщала Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие в видеоконференции с главой ЦБ Караханом.
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турция
Экономика, ТУРЦИЯ
14:08 17.04.2025
 
ЦБ Турции неожиданно повысил ключевую ставку

ЦБ Турции неожиданно повысил ключевую ставку до 46%

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 17 апр – ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил ключевую ставку до 46% с 42,5%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания в четверг.
Большинство экспертов ожидали сохранения ставки.
"Принято решение повысить ставку аукциона недельного репо с 42,5% до 46%", - говорится в заявлении ЦБ.
ЦБ Турции повышал ключевую ставку с июня 2023 года, максимального значения в 50% она достигла в марте прошлого года, а постепенное снижение началось в декабре. В марте ставка достигла уровня 42,5%, а глава ЦБ Фатих Карахан заявил, что регулятор продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, пока не будет достигнуто устойчивое замедление инфляции и ценовая стабильность.
По данным Института статистики (TÜİK), годовая инфляция в Турции в марте замедлилась до 38,1%, тогда как месяцем ранее наблюдалась более сильная динамика - по итогам февраля годовая инфляция замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе.
Кроме того, мартовские протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу обвалили курс турецкой лиры - доллар впервые поднимался выше 41 лиры. На этом фоне Центробанк страны для поддержки курса нацвалюты продал 25 миллиардов долларов, сообщала Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие в видеоконференции с главой ЦБ Караханом.
%Турецкий флаг - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Экономисты сделали прогнозы по динамике ставки ЦБ Турции
12:07
 
ЭкономикаТУРЦИЯ
 
 
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