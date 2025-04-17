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ЦБ Турции неожиданно повысил ключевую ставку

ЦБ Турции неожиданно повысил ключевую ставку - 17.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ Турции неожиданно повысил ключевую ставку

Центральный банк Турции повысил ключевую ставку до 46% с 42,5%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания в четверг. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T14:08+0300

2025-04-17T14:08+0300

2025-04-17T14:08+0300

экономика

турция

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АНКАРА, 17 апр – ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил ключевую ставку до 46% с 42,5%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания в четверг. Большинство экспертов ожидали сохранения ставки. "Принято решение повысить ставку аукциона недельного репо с 42,5% до 46%", - говорится в заявлении ЦБ. ЦБ Турции повышал ключевую ставку с июня 2023 года, максимального значения в 50% она достигла в марте прошлого года, а постепенное снижение началось в декабре. В марте ставка достигла уровня 42,5%, а глава ЦБ Фатих Карахан заявил, что регулятор продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, пока не будет достигнуто устойчивое замедление инфляции и ценовая стабильность. По данным Института статистики (TÜİK), годовая инфляция в Турции в марте замедлилась до 38,1%, тогда как месяцем ранее наблюдалась более сильная динамика - по итогам февраля годовая инфляция замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе. Кроме того, мартовские протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу обвалили курс турецкой лиры - доллар впервые поднимался выше 41 лиры. На этом фоне Центробанк страны для поддержки курса нацвалюты продал 25 миллиардов долларов, сообщала Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие в видеоконференции с главой ЦБ Караханом.

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