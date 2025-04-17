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"Взяли в заложники": на Западе узнали жуткий план Европы против России - 17.04.2025, ПРАЙМ
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"Взяли в заложники": на Западе узнали жуткий план Европы против России
"Взяли в заложники": на Западе узнали жуткий план Европы против России - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Взяли в заложники": на Западе узнали жуткий план Европы против России
Европейское коллективное мышление не способно предложить адекватный план для урегулирования украинского конфликта. Такое мнение выразил экс-советник НАТО и... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T08:30+0300
2025-04-17T08:30+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Европейское коллективное мышление не способно предложить адекватный план для урегулирования украинского конфликта. Такое мнение выразил экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.Бо отметил долгую историю взаимного недоверия между Европой и Россией, а также указал на попытки западных государств заставить вводить санкции против России, за чем наблюдали другие страны."Они также увидели, что в Европе сами взяли себя в заложники, вводя санкции против российских газа и нефти, а потом принимали срочные решения о ценовых потолках. Во всем мире это создало ауру неприятия", — заметил эксперт.Он также выразил недоумение по поводу бурной реакции в Европе на визит лидеров стран в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он считает, что это могло бы стать потенциальным выходом из украинского конфликта.
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россия, украина, ес
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС
08:30 17.04.2025
 
"Взяли в заложники": на Западе узнали жуткий план Европы против России

Полковник Бо: у Европы нет никакого плана по завершению конфликта на Украине

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Европейское коллективное мышление не способно предложить адекватный план для урегулирования украинского конфликта. Такое мнение выразил экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.
Бо отметил долгую историю взаимного недоверия между Европой и Россией, а также указал на попытки западных государств заставить вводить санкции против России, за чем наблюдали другие страны.
"Они также увидели, что в Европе сами взяли себя в заложники, вводя санкции против российских газа и нефти, а потом принимали срочные решения о ценовых потолках. Во всем мире это создало ауру неприятия", — заметил эксперт.
Он также выразил недоумение по поводу бурной реакции в Европе на визит лидеров стран в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он считает, что это могло бы стать потенциальным выходом из украинского конфликта.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Глава МИД Франции призвал ЕС ввести самые тяжелые санкции против России
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