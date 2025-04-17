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Депутат Госдумы обвинил Зеленского в попытке "убить двух зайцев"
Депутат Госдумы обвинил Зеленского в попытке "убить двух зайцев" - 17.04.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы обвинил Зеленского в попытке "убить двух зайцев"
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал продление военного положения на Украине попыткой Владимира Зеленского "убить двух зайцев" | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T10:35+0300
2025-04-17T10:35+0300
2025-04-17T10:43+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал продление военного положения на Украине попыткой Владимира Зеленского "убить двух зайцев" Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко* сообщил, что Рада на Украине продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа. "Жизни украинцев - плата за власть Зеленского, в которую он вцепился зубами. Продление военного положения позволяет киевскому режиму держать в страхе народ, чтобы не помышлял о смене президента. Таким образом, Зеленский убивает двух зайцев: себе - президентское кресло, а ЕС - колониальные войска против России", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, западноевропейские страны готовы и дальше помогать Украине в военном противостоянии с Россией, людские ресурсы для этого есть. "Украинский народ можно и мучеником сделать, погибшим в войне с русскими. Нет сегодня в киевских элитах здравых голосов, а недовольных - на фронт", - сказал депутат.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Депутат Госдумы обвинил Зеленского в попытке "убить двух зайцев"
Депутат Белик назвал продление военного положения попыткой убить двух зайцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал продление военного положения на Украине попыткой Владимира Зеленского "убить двух зайцев"
Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко* сообщил, что Рада на Украине продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа.
"Жизни украинцев - плата за власть Зеленского, в которую он вцепился зубами. Продление военного положения позволяет киевскому режиму держать в страхе народ, чтобы не помышлял о смене президента. Таким образом, Зеленский убивает двух зайцев: себе - президентское кресло, а ЕС - колониальные войска против России", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, западноевропейские страны готовы и дальше помогать Украине в военном противостоянии с Россией, людские ресурсы для этого есть.
"Украинский народ можно и мучеником сделать, погибшим в войне с русскими. Нет сегодня в киевских элитах здравых голосов, а недовольных - на фронт", - сказал депутат.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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