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"Ничего хорошего". Во Франции выступили с призывом по Украине
"Ничего хорошего". Во Франции выступили с призывом по Украине - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Ничего хорошего". Во Франции выступили с призывом по Украине
Планы Дании отправить войска в Украину свидетельствуют о желании ЕС ввязаться в военный конфликт с Россией. Такое мнение в социальной сети Х выразил лидер... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T15:38+0300
2025-04-17T15:38+0300
2025-04-17T15:38+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Планы Дании отправить войска в Украину свидетельствуют о желании ЕС ввязаться в военный конфликт с Россией. Такое мнение в социальной сети Х выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Это не предвещает ничего хорошего! ЕС хочет войны!" — заметил политик.В среду командующий сухопутными войсками Дании объявил, что летом войска страны отправятся на Украину для обучения украинских солдат использованию беспилотников. В ответ посол России Владимир Барбин заявил, что Дания провоцирует неконтролируемую эскалацию конфликта, так как военные объекты на украинской территории, включая штабы и места дислокации, являются законной целью для российских военных.
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запад, украина
"Ничего хорошего". Во Франции выступили с призывом по Украине
Филиппо: отправка войск Дании на Украину говорит о том, что Евросоюз хочет войны
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ.
Планы Дании отправить войска в Украину свидетельствуют о желании ЕС ввязаться в военный конфликт с Россией. Такое мнение в социальной сети Х выразил
лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Это не предвещает ничего хорошего! ЕС хочет войны!" — заметил политик.
В среду командующий сухопутными войсками Дании объявил, что летом войска страны отправятся на Украину для обучения украинских солдат использованию беспилотников. В ответ посол России Владимир Барбин заявил, что Дания провоцирует неконтролируемую эскалацию конфликта, так как военные объекты на украинской территории, включая штабы и места дислокации, являются законной целью для российских военных.
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