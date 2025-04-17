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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на пятницу
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на пятницу - 17.04.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,97 копейки, до 11,1915 рубля, доллара - на 56,92 копейки, до 82,02 рубля, евро - на | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:34+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,97 копейки, до 11,1915 рубля, доллара - на 56,92 копейки, до 82,02 рубля, евро - на 8,43 копейки, до 93,2513 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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юань, доллар, евро
Экономика, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на пятницу
ЦБ: официальный курс юаня на пятницу - 11,19, доллара - 82,02, евро - 93,25 руб
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,97 копейки, до 11,1915 рубля, доллара - на 56,92 копейки, до 82,02 рубля, евро - на 8,43 копейки, до 93,2513 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
ЕФСР ожидает снижения ключевой ставки Банка России
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.