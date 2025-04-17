https://1prime.ru/20250417/valyuty-856790582.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на пятницу

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на пятницу - 17.04.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на пятницу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,97 копейки, до 11,1915 рубля, доллара - на 56,92 копейки, до 82,02 рубля, евро - на | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T17:34+0300

2025-04-17T17:34+0300

2025-04-17T17:35+0300

экономика

юань

доллар

евро

https://cdnn.1prime.ru/img/84041/26/840412655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6edbec65cda03dd2bcb7f597633c9d17.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,97 копейки, до 11,1915 рубля, доллара - на 56,92 копейки, до 82,02 рубля, евро - на 8,43 копейки, до 93,2513 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20250416/efsr-856724718.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, доллар, евро