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АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка
АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка - 17.04.2025, ПРАЙМ
АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка
Выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка, у которого ЦБ РФ во вторник отозвал лицензию, начнутся уже завтра, 18 апреля, их сумма предварительно... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:38+0300
2025-04-17T17:38+0300
2025-04-17T17:38+0300
экономика
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка, у которого ЦБ РФ во вторник отозвал лицензию, начнутся уже завтра, 18 апреля, их сумма предварительно оценивается в 5,5 миллиардов рублей, следует из заявления Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка 18 апреля 2025 года... Согласно реестру обязательств банка перед вкладчиками, за выплатой страхового возмещения на общую сумму 5,5 миллиардов рублей могут обратиться 23 тысячи клиентов кредитной организации", - говорится в сообщении. В АСВ напомнили, что для получения страхового возмещения вкладчикам необходимо оформить заявление на официальном сайте агентства или на портале "Госуслуги", после чего средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты "Мир". В свою очередь вкладчики, у которых в Промтрансбанке хранилось больше 1,4 миллиона рублей, а также клиенты банка, чьи вклады не подлежат страхованию, для возврата своих накоплений должны подать требование кредитора, а средства будут выплачены в период ликвидации банка, заключили в АСВ.
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асв, страховые выплаты
Экономика, АСВ, страховые выплаты
АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка
АСВ: выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка начнутся 18 апреля
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка, у которого ЦБ РФ во вторник отозвал лицензию, начнутся уже завтра, 18 апреля, их сумма предварительно оценивается в 5,5 миллиардов рублей, следует из заявления Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка 18 апреля 2025 года... Согласно реестру обязательств банка перед вкладчиками, за выплатой страхового возмещения на общую сумму 5,5 миллиардов рублей могут обратиться 23 тысячи клиентов кредитной организации", - говорится в сообщении.
В АСВ напомнили, что для получения страхового возмещения вкладчикам необходимо оформить заявление на официальном сайте агентства или на портале "Госуслуги", после чего средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты "Мир".
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В свою очередь вкладчики, у которых в Промтрансбанке хранилось больше 1,4 миллиона рублей, а также клиенты банка, чьи вклады не подлежат страхованию, для возврата своих накоплений должны подать требование кредитора, а средства будут выплачены в период ликвидации банка, заключили в АСВ.