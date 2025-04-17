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АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка - 17.04.2025, ПРАЙМ
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АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка
АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка - 17.04.2025, ПРАЙМ
АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка
Выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка, у которого ЦБ РФ во вторник отозвал лицензию, начнутся уже завтра, 18 апреля, их сумма предварительно... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:38+0300
2025-04-17T17:38+0300
экономика
асв
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка, у которого ЦБ РФ во вторник отозвал лицензию, начнутся уже завтра, 18 апреля, их сумма предварительно оценивается в 5,5 миллиардов рублей, следует из заявления Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка 18 апреля 2025 года... Согласно реестру обязательств банка перед вкладчиками, за выплатой страхового возмещения на общую сумму 5,5 миллиардов рублей могут обратиться 23 тысячи клиентов кредитной организации", - говорится в сообщении. В АСВ напомнили, что для получения страхового возмещения вкладчикам необходимо оформить заявление на официальном сайте агентства или на портале "Госуслуги", после чего средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты "Мир". В свою очередь вкладчики, у которых в Промтрансбанке хранилось больше 1,4 миллиона рублей, а также клиенты банка, чьи вклады не подлежат страхованию, для возврата своих накоплений должны подать требование кредитора, а средства будут выплачены в период ликвидации банка, заключили в АСВ.
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асв, страховые выплаты
Экономика, АСВ, страховые выплаты
17:38 17.04.2025
 
АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка

АСВ: выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка начнутся 18 апреля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАгентство по страхованию вкладов. Архивное фото
Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка, у которого ЦБ РФ во вторник отозвал лицензию, начнутся уже завтра, 18 апреля, их сумма предварительно оценивается в 5,5 миллиардов рублей, следует из заявления Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам Промтрансбанка 18 апреля 2025 года... Согласно реестру обязательств банка перед вкладчиками, за выплатой страхового возмещения на общую сумму 5,5 миллиардов рублей могут обратиться 23 тысячи клиентов кредитной организации", - говорится в сообщении.
В АСВ напомнили, что для получения страхового возмещения вкладчикам необходимо оформить заявление на официальном сайте агентства или на портале "Госуслуги", после чего средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты "Мир".
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В свою очередь вкладчики, у которых в Промтрансбанке хранилось больше 1,4 миллиона рублей, а также клиенты банка, чьи вклады не подлежат страхованию, для возврата своих накоплений должны подать требование кредитора, а средства будут выплачены в период ликвидации банка, заключили в АСВ.
 
ЭкономикаАСВстраховые выплаты
 
 
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