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АФК "Система" отчиталась о росте выручки по МСФО
АФК "Система" отчиталась о росте выручки по МСФО - 17.04.2025, ПРАЙМ
АФК "Система" отчиталась о росте выручки по МСФО
Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в четвертом квартале прошлого года увеличилась на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T20:08+0300
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2025-04-17T20:12+0300
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афк "система"
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в четвертом квартале прошлого года увеличилась на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 343,3 миллиарда рублей, говорится в материалах компании."За 12 месяцев 2024 года консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 17,8% г-к-г, до 1 231,6 млрд руб. (+12,2% г-к-г за 4 квартал 2024 года, составив 343,3 млрд руб.)", - говорится в сообщении.Скорректированная OIBDA группы выросла на 40,3% и составила 83,6 миллиарда рублей, капитальные затраты - 58,6 миллиарда рублей.Чистые финансовые обязательства корпоративного центра на конец года составили 315,4 миллиарда рублей.АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
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афк "система", выручка, рост
Экономика, АФК "Система", выручка, рост
АФК "Система" отчиталась о росте выручки по МСФО
АФК "Система": выручка компании в IV квартале выросла на 12,2%
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в четвертом квартале прошлого года увеличилась на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 343,3 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
"За 12 месяцев 2024 года консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 17,8% г-к-г, до 1 231,6 млрд руб. (+12,2% г-к-г за 4 квартал 2024 года, составив 343,3 млрд руб.)", - говорится в сообщении.
Скорректированная OIBDA группы выросла на 40,3% и составила 83,6 миллиарда рублей, капитальные затраты - 58,6 миллиарда рублей.
Чистые финансовые обязательства корпоративного центра на конец года составили 315,4 миллиарда рублей.
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АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.