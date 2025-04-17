Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АФК "Система" отчиталась о росте выручки по МСФО - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/vyruchka-856795479.html
АФК "Система" отчиталась о росте выручки по МСФО
АФК "Система" отчиталась о росте выручки по МСФО - 17.04.2025, ПРАЙМ
АФК "Система" отчиталась о росте выручки по МСФО
Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в четвертом квартале прошлого года увеличилась на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T20:08+0300
2025-04-17T20:12+0300
экономика
афк "система"
выручка
рост
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75762/53/757625358_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_d3a29414b427c6bcd430aa33f6ccd92e.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в четвертом квартале прошлого года увеличилась на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 343,3 миллиарда рублей, говорится в материалах компании."За 12 месяцев 2024 года консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 17,8% г-к-г, до 1 231,6 млрд руб. (+12,2% г-к-г за 4 квартал 2024 года, составив 343,3 млрд руб.)", - говорится в сообщении.Скорректированная OIBDA группы выросла на 40,3% и составила 83,6 миллиарда рублей, капитальные затраты - 58,6 миллиарда рублей.Чистые финансовые обязательства корпоративного центра на конец года составили 315,4 миллиарда рублей.АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
https://1prime.ru/20250416/pravitelstvo-856740493.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75762/53/757625358_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_4f76b9c70140e411548c58448cc9bc64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
афк "система", выручка, рост
Экономика, АФК "Система", выручка, рост
20:08 17.04.2025 (обновлено: 20:12 17.04.2025)
 
АФК "Система" отчиталась о росте выручки по МСФО

АФК "Система": выручка компании в IV квартале выросла на 12,2%

АФК "Система" в ноябре признана наиболее публичным многопрофильным холдингом РФ
АФК Система в ноябре признана наиболее публичным многопрофильным холдингом РФ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в четвертом квартале прошлого года увеличилась на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 343,3 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
"За 12 месяцев 2024 года консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 17,8% г-к-г, до 1 231,6 млрд руб. (+12,2% г-к-г за 4 квартал 2024 года, составив 343,3 млрд руб.)", - говорится в сообщении.
Скорректированная OIBDA группы выросла на 40,3% и составила 83,6 миллиарда рублей, капитальные затраты - 58,6 миллиарда рублей.
Чистые финансовые обязательства корпоративного центра на конец года составили 315,4 миллиарда рублей.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Правительство поддержало продление норматива продажи валютной выручки
Вчера, 15:02
АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
 
ЭкономикаАФК "Система"выручкарост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала