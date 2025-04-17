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Акционеры МКПАО "Яндекс" утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года

Акционеры МКПАО "Яндекс" утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года - 17.04.2025, ПРАЙМ

Акционеры МКПАО "Яндекс" утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года

Акционеры МКПАО "Яндекс" утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 80 рублей на акцию, говорится в сообщении компании. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T11:31+0300

2025-04-17T11:31+0300

2025-04-17T11:31+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Акционеры МКПАО "Яндекс" утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 80 рублей на акцию, говорится в сообщении компании. "Акционеры МКПАО "Яндекс" одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 года… Размер дивидендов - 80 рублей на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении. Годовое собрание акционеров состоялось 15 апреля. Уточняется, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 28 апреля. По итогам 2024 года выручка МКПАО "Яндекс" по МСФО впервые в истории компании превысила 1 триллион рублей, рост составил 37%, показатель скорректированной чистой прибыли за это время увеличился почти в 2 раза, до 100,9 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA за год выросла на 56%, до 188,6 миллиарда рублей. Нидерландская Yandex N.V. в феврале прошлого года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс". Крупнейшим акционером МКПАО является ЗПИФ "Консорциум.Первый" с долей порядка 66,5%, free float - около 30%.

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