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Курс юаня в начале торгов на Мосбирже незначительно снижается

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже незначительно снижается - 17.04.2025, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже незначительно снижается

Курс китайской валюты в начале торговой сессии слегка снижается - до 11,26 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T10:07+0300

2025-04-17T10:07+0300

2025-04-17T10:07+0300

экономика

юань

мосбиржа

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии слегка снижается - до 11,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 1 копейку, до 11,26 рубля.

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юань, мосбиржа