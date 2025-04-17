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Курс юаня в начале торгов на Мосбирже незначительно снижается
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже незначительно снижается - 17.04.2025, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже незначительно снижается
Курс китайской валюты в начале торговой сессии слегка снижается - до 11,26 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T10:07+0300
2025-04-17T10:07+0300
2025-04-17T10:07+0300
экономика
юань
мосбиржа
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии слегка снижается - до 11,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 1 копейку, до 11,26 рубля.
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юань, мосбиржа
Экономика, юань, Мосбиржа
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже незначительно снижается
Курс китайской валюты в начале торговой сессии слегка снижается до 11,26 рубля
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии слегка снижается - до 11,26 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 1 копейку, до 11,26 рубля.