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"ЮТэйр" планирует вернуться на рынок ООН - 17.04.2025, ПРАЙМ
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"ЮТэйр" планирует вернуться на рынок ООН
"ЮТэйр" планирует вернуться на рынок ООН - 17.04.2025, ПРАЙМ
"ЮТэйр" планирует вернуться на рынок ООН
Авиакомпания "ЮТэйр" для возвращения на рынок ООН хочет передать в аренду дружественным странам свои вертолеты вместе с экипажами, сообщил заместитель... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:55+0300
2025-04-17T17:55+0300
экономика
ютэйр
рынок
оон
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "ЮТэйр" для возвращения на рынок ООН хочет передать в аренду дружественным странам свои вертолеты вместе с экипажами, сообщил заместитель гендиректора - старший операционный директор компании Павел Мухин на "круглом столе" в Совете Федерации. "ЮТэйр" с 1991 года являлся подрядчиком Организации Объединенных Наций по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом, а с 2001 года - крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг. Однако с 2022 года объем участия компании в миротворческих операциях ООН начал сокращаться. Мухин напомнил, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) выпустила бюллетень, по которому "ЮТэйр" попал в список с ограничениями, и вся техника была возвращена в Россию. "Как мы видим, как вернуться на рынок ООН? Мы хотим передать все вертолеты в аренду организациям в дружественных странах. И этот процесс уже у нас как бы запустился, они готовы взять, я говорю именно в дружественных странах. Летать будут наши летчики, техсостав будет наш", - рассказал Мухин. Он добавил, что уже получено разрешение от комиссии по экспортному контролю на вывоз первого воздушного судна. "Но уперлись в следующее: Воздушный кодекс, 33-я статья, говорит о том, что если мы хотим вывести воздушное судно из реестра, мы должны либо продать, либо передать на законодательной основе в собственность этой организации. Если мы это сделаем, мы полностью теряем контроль над вертолетом", - посетовал Мухин. "Мы хотим сделать аренду, но ...на основании аренды мы не можем вывести воздушное судно из реестра Российской Федерации. Если мы не вывели, значит мы везде говорим, что мы под флагом России. Риски есть. Но давайте попробуем об этом побеседовать", - обратился он к законодателям. Группа "ЮТэйр" объединяет компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техобслуживание и ремонт авиатехники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала. В частности, "ЮТэйр - Пассажирские авиалинии" занимается пассажирскими и грузовыми перевозками на самолетах, "ЮТэйр - Вертолетные услуги" - крупнейший вертолетный оператор в России и вертолетный оператор № 1 в мире по грузоподъемности флота.
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ютэйр, рынок, оон
Экономика, ЮТэйр, Рынок, ООН
17:55 17.04.2025
 
"ЮТэйр" планирует вернуться на рынок ООН

Мухин: "ЮТэйр" хочет передать вертолеты в аренду и вернуться на рынок ООН

© РИА Новости . Пресс-служба авиакомпании Utair | Перейти в медиабанк"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Пресс-служба авиакомпании Utair
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "ЮТэйр" для возвращения на рынок ООН хочет передать в аренду дружественным странам свои вертолеты вместе с экипажами, сообщил заместитель гендиректора - старший операционный директор компании Павел Мухин на "круглом столе" в Совете Федерации.
"ЮТэйр" с 1991 года являлся подрядчиком Организации Объединенных Наций по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом, а с 2001 года - крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг. Однако с 2022 года объем участия компании в миротворческих операциях ООН начал сокращаться. Мухин напомнил, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) выпустила бюллетень, по которому "ЮТэйр" попал в список с ограничениями, и вся техника была возвращена в Россию.
"Как мы видим, как вернуться на рынок ООН? Мы хотим передать все вертолеты в аренду организациям в дружественных странах. И этот процесс уже у нас как бы запустился, они готовы взять, я говорю именно в дружественных странах. Летать будут наши летчики, техсостав будет наш", - рассказал Мухин.
Он добавил, что уже получено разрешение от комиссии по экспортному контролю на вывоз первого воздушного судна. "Но уперлись в следующее: Воздушный кодекс, 33-я статья, говорит о том, что если мы хотим вывести воздушное судно из реестра, мы должны либо продать, либо передать на законодательной основе в собственность этой организации. Если мы это сделаем, мы полностью теряем контроль над вертолетом", - посетовал Мухин.
*Самолет компании ЮТэйр - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
"ЮТэйр" увеличила перевозки пассажиров самолетами
Вчера, 09:57
"Мы хотим сделать аренду, но ...на основании аренды мы не можем вывести воздушное судно из реестра Российской Федерации. Если мы не вывели, значит мы везде говорим, что мы под флагом России. Риски есть. Но давайте попробуем об этом побеседовать", - обратился он к законодателям.
Группа "ЮТэйр" объединяет компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техобслуживание и ремонт авиатехники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала. В частности, "ЮТэйр - Пассажирские авиалинии" занимается пассажирскими и грузовыми перевозками на самолетах, "ЮТэйр - Вертолетные услуги" - крупнейший вертолетный оператор в России и вертолетный оператор № 1 в мире по грузоподъемности флота.
 
ЭкономикаЮТэйрРынокООН
 
 
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