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Дрон ВСУ нейтрализовали рядом с ЗАЭС - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Дрон ВСУ нейтрализовали рядом с ЗАЭС
Дрон ВСУ нейтрализовали рядом с ЗАЭС - 17.04.2025, ПРАЙМ
Дрон ВСУ нейтрализовали рядом с ЗАЭС
Дрон ВСУ нейтрализовали на площадке вблизи ЗАЭС, где расположен тренажер реактора, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы станции. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T10:54+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - ПРАЙМ. Дрон ВСУ нейтрализовали на площадке вблизи ЗАЭС, где расположен тренажер реактора, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы станции. "Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет", – сказано в сообщении в Telegram-канале станции. Также отмечается, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, были проинформированы об этом инциденте.На станции подчеркнули, что атаки со стороны Киева являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете безопасности ООН.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Она является крупнейшей атомной электростанцией в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России.
https://1prime.ru/20250328/zaes-856192250.html
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энергодар, всу, запорожская аэс, магатэ
Энергодар, ВСУ, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
10:54 17.04.2025
 
Дрон ВСУ нейтрализовали рядом с ЗАЭС

Украинский дрон нейтрализовали на площадке вблизи ЗАЭС, пострадавших нет

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - ПРАЙМ. Дрон ВСУ нейтрализовали на площадке вблизи ЗАЭС, где расположен тренажер реактора, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы станции.
"Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет", – сказано в сообщении в Telegram-канале станции.
Также отмечается, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, были проинформированы об этом инциденте.
На станции подчеркнули, что атаки со стороны Киева являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете безопасности ООН.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Она является крупнейшей атомной электростанцией в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России.
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