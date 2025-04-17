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Дрон ВСУ нейтрализовали рядом с ЗАЭС

Дрон ВСУ нейтрализовали рядом с ЗАЭС - 17.04.2025, ПРАЙМ

Дрон ВСУ нейтрализовали рядом с ЗАЭС

Дрон ВСУ нейтрализовали на площадке вблизи ЗАЭС, где расположен тренажер реактора, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы станции. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T10:54+0300

2025-04-17T10:54+0300

2025-04-17T10:54+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - ПРАЙМ. Дрон ВСУ нейтрализовали на площадке вблизи ЗАЭС, где расположен тренажер реактора, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы станции. "Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет", – сказано в сообщении в Telegram-канале станции. Также отмечается, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, были проинформированы об этом инциденте.На станции подчеркнули, что атаки со стороны Киева являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете безопасности ООН.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Она является крупнейшей атомной электростанцией в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России.

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энергодар, всу, запорожская аэс, магатэ