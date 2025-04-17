https://1prime.ru/20250417/zakharova-856774892.html

Киев игнорирует мораторий на удары по энергообъектам, заявила Захарова

Киев игнорирует мораторий на удары по энергообъектам, заявила Захарова - 17.04.2025, ПРАЙМ

Киев игнорирует мораторий на удары по энергообъектам, заявила Захарова

Украинская сторона продолжает игнорировать мораторий на удары по объектам энергетики, ВСУ практически ежедневно атакуют инфраструктуру российского ТЭК, заявила... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T13:05+0300

2025-04-17T13:05+0300

2025-04-17T13:05+0300

политика

россия

украина

мария захарова

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Украинская сторона продолжает игнорировать мораторий на удары по объектам энергетики, ВСУ практически ежедневно атакуют инфраструктуру российского ТЭК, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы в очередной раз констатируем несоблюдение киевским режимом 30-дневного моратория по ударам по топливно-энергетическому комплексу", - сказала она. По ее словам, "вы знаете и видите это из новостей, киевский режим продолжает демонстративно игнорировать согласованный 18 марта президентами России и США, кстати говоря, подержанный Зеленским, 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики". "ВСУ буквально ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуры российского ТЭК, с момента объявленного, так называемого энергоперемирия, было зафиксировано более 80 таких атак со стороны киевского режима", - заявила она.

https://1prime.ru/20250416/peskov-856733642.html

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россия, украина, мария захарова