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Киев игнорирует мораторий на удары по энергообъектам, заявила Захарова - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Киев игнорирует мораторий на удары по энергообъектам, заявила Захарова
Киев игнорирует мораторий на удары по энергообъектам, заявила Захарова - 17.04.2025, ПРАЙМ
Киев игнорирует мораторий на удары по энергообъектам, заявила Захарова
Украинская сторона продолжает игнорировать мораторий на удары по объектам энергетики, ВСУ практически ежедневно атакуют инфраструктуру российского ТЭК, заявила... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T13:05+0300
2025-04-17T13:05+0300
политика
россия
украина
мария захарова
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Украинская сторона продолжает игнорировать мораторий на удары по объектам энергетики, ВСУ практически ежедневно атакуют инфраструктуру российского ТЭК, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы в очередной раз констатируем несоблюдение киевским режимом 30-дневного моратория по ударам по топливно-энергетическому комплексу", - сказала она. По ее словам, "вы знаете и видите это из новостей, киевский режим продолжает демонстративно игнорировать согласованный 18 марта президентами России и США, кстати говоря, подержанный Зеленским, 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики". "ВСУ буквально ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуры российского ТЭК, с момента объявленного, так называемого энергоперемирия, было зафиксировано более 80 таких атак со стороны киевского режима", - заявила она.
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россия, украина, мария захарова
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова
13:05 17.04.2025
 
Киев игнорирует мораторий на удары по энергообъектам, заявила Захарова

Захарова: Киев продолжает игнорировать мораторий на удары по энергообъектам

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Украинская сторона продолжает игнорировать мораторий на удары по объектам энергетики, ВСУ практически ежедневно атакуют инфраструктуру российского ТЭК, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы в очередной раз констатируем несоблюдение киевским режимом 30-дневного моратория по ударам по топливно-энергетическому комплексу", - сказала она.
По ее словам, "вы знаете и видите это из новостей, киевский режим продолжает демонстративно игнорировать согласованный 18 марта президентами России и США, кстати говоря, подержанный Зеленским, 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики".
"ВСУ буквально ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуры российского ТЭК, с момента объявленного, так называемого энергоперемирия, было зафиксировано более 80 таких атак со стороны киевского режима", - заявила она.
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Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины
Вчера, 12:57
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАМария Захарова
 
 
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