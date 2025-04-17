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Захарова назвала основную проблему в украинском урегулировании

Захарова назвала основную проблему в украинском урегулировании - 17.04.2025, ПРАЙМ

Захарова назвала основную проблему в украинском урегулировании

Недоговороспособность, которую демонстрирует киевский режим, играет ключевую роль в затруднении урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T15:12+0300

2025-04-17T15:12+0300

2025-04-17T15:12+0300

политика

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Недоговороспособность, которую демонстрирует киевский режим, играет ключевую роль в затруднении урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Не касаясь глобальной темы первопричин, устранение которых необходимо, даже сейчас, на локальном треке договоренностей о 30-дневном моратории на нанесение ударов по объектам ТЭК, очевидна недоговороспособность киевского режима... На примере этого ключевого компонента становится понятно, в чем сложность выработки параметров договоренностей", - отметила дипломат в ходе брифинга.

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