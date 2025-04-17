https://1prime.ru/20250417/zakharova-856783175.html

Россия продолжает доверительные контакты с США, заявила Захарова

Россия продолжает доверительные контакты с США, заявила Захарова - 17.04.2025, ПРАЙМ

Россия продолжает доверительные контакты с США, заявила Захарова

Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит. Об этом заявила официальный... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T15:21+0300

2025-04-17T15:21+0300

2025-04-17T15:21+0300

политика

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы продолжаем доверительные контакты с американской стороной. Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат. Мы полагаем, что на основе предоставляемой информации определенные аспекты они стали лучше понимать", - подчеркнула дипломат.Захарова отметила, что аргументы России о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса, включая антироссийские действия Киева, теперь лучше понимают в США.Захарова также обратила внимание на недееспособность Киева и недостаток выполнения своих обязательств. Она подчеркнула, что любые параметры будущих соглашений должны быть реализованы и соблюдены.

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россия, украина, мария захарова, владимир путин, дональд трамп, мид