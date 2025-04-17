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Россия продолжает доверительные контакты с США, заявила Захарова - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Россия продолжает доверительные контакты с США, заявила Захарова
Россия продолжает доверительные контакты с США, заявила Захарова - 17.04.2025, ПРАЙМ
Россия продолжает доверительные контакты с США, заявила Захарова
Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит. Об этом заявила официальный... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T15:21+0300
2025-04-17T15:21+0300
политика
россия
украина
мария захарова
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы продолжаем доверительные контакты с американской стороной. Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат. Мы полагаем, что на основе предоставляемой информации определенные аспекты они стали лучше понимать", - подчеркнула дипломат.Захарова отметила, что аргументы России о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса, включая антироссийские действия Киева, теперь лучше понимают в США.Захарова также обратила внимание на недееспособность Киева и недостаток выполнения своих обязательств. Она подчеркнула, что любые параметры будущих соглашений должны быть реализованы и соблюдены.
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россия, украина, мария захарова, владимир путин, дональд трамп, мид
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД
15:21 17.04.2025
 
Россия продолжает доверительные контакты с США, заявила Захарова

Захарова: Россия продолжает доверительные контакты с Вашингтоном

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы продолжаем доверительные контакты с американской стороной. Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат. Мы полагаем, что на основе предоставляемой информации определенные аспекты они стали лучше понимать", - подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что аргументы России о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса, включая антироссийские действия Киева, теперь лучше понимают в США.
Захарова также обратила внимание на недееспособность Киева и недостаток выполнения своих обязательств. Она подчеркнула, что любые параметры будущих соглашений должны быть реализованы и соблюдены.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАМария ЗахароваВладимир ПутинДональд ТрампМИД
 
 
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