https://1prime.ru/20250417/zakharova-856784195.html

США своей тарифной политикой "выбивают" торговые преференции, заявили в МИД

США своей тарифной политикой "выбивают" торговые преференции, заявили в МИД - 17.04.2025, ПРАЙМ

США своей тарифной политикой "выбивают" торговые преференции, заявили в МИД

Администрация США использует тарифы и отсрочки, чтобы достичь торговых преференций для своей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T15:42+0300

2025-04-17T15:42+0300

2025-04-17T15:42+0300

экономика

сша

китай

мария захарова

дональд трамп

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Администрация США использует тарифы и отсрочки, чтобы достичь торговых преференций для своей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Тарифный барьер, по сути, используется Белым домом для того, чтобы вынудить торговых партнеров принять американские условия. Возвращаемся к этим двум словам: выбить преференции", - заметила дипломат.Она также добавила, что Белый дом применяет тарифы как средство, чтобы заставить торговых партнеров принять американские условия. Захарова также отметила, что администрация США, переходя к протекционизму, надеется улучшить доступ американских компаний на мировые рынки, привлечь инвестиции и вернуть производство на территорию США.Захарова предупредила, что что любое замедление в мировой экономике, которое может привести к снижению темпов роста и потребления, окажет отрицательное влияние на глобальные процессы.

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сша, китай, мария захарова, дональд трамп