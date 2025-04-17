https://1prime.ru/20250417/zakharova-856784527.html

В МИД предостерегли ФРГ от ударов ракетами Taurus по российским объектам

В МИД предостерегли ФРГ от ударов ракетами Taurus по российским объектам - 17.04.2025, ПРАЙМ

В МИД предостерегли ФРГ от ударов ракетами Taurus по российским объектам

Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева, заявила... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T15:48+0300

2025-04-17T15:48+0300

2025-04-17T15:48+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. "Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам, критически важной транспортной инфраструктуре, в качестве цели, как вы заметили, Мерц уверенно обозначал Крымский мост... всё это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии", - сказала Захарова на брифинге.

https://1prime.ru/20250417/rakety-856771045.html

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россия, германия, москва, берлин, фридрих мерц, мид рф, хдс/хсс, бундесвер