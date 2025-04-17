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Законопроект о стаже в госучреждениях направлен в правительство

Законопроект о стаже в госучреждениях направлен в правительство - 17.04.2025, ПРАЙМ

Законопроект о стаже в госучреждениях направлен в правительство

Законопроект об обязательном наличии трудового стажа в государственных медучреждениях в один год для медиков, желающих работать в частных клиниках, направлен в... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T00:25+0300

2025-04-17T00:25+0300

2025-04-17T00:25+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Законопроект об обязательном наличии трудового стажа в государственных медучреждениях в один год для медиков, желающих работать в частных клиниках, направлен в правительство на заключение, его разработали главы комитетов Госдумы по соцполитике и охране здоровья - Ярослав Нилов (ЛДПР) и Сергей Леонов (ЛДПР). Документ есть в распоряжении РИА Новости. "В целях реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинская организация, не входящая в государственную или муниципальную систему здравоохранения, а также индивидуальный предприниматель, оказывающий платные медицинские услуги в соответствии с договором, вправе заключать трудовой договор с лицом, получившим высшее медицинское образование за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов РФ, местных бюджетов, только при условии наличия у такого лица общего трудового стажа не менее 1 года в медицинской организации, входящей в государственную или муниципальную систему здравоохранения…", - сказано в проекте закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что инициатива направлена на создание эффективной системы подготовки и распределения медицинских кадров, что будет способствовать улучшению здоровья населения и повышению уровня жизни граждан, сокращению разрыва между объемом платных медицинских услуг и услуг, оказываемых в рамках ОМС. "Нехватка кадров на селе сказывается на качестве и доступности медпомощи. Миграция в крупные города для работы в частном секторе выглядит, несомненно, привлекательным решением для молодого выпускника. Однако нам нужно прийти к равномерному распределению молодых специалистов, обеспечивая доступность качественной медицинской помощи населению во всех регионах и уголках страны", - сказал РИА Новости Леонов. По его словам, за один год работы в государственном медучреждении молодой специалист получит практический опыт и профессиональные навыки, которые он сможет применять, как и где посчитает нужным. Так получится обеспечить кадрами госучреждения, что позволит повысить доступность медпомощи для граждан России, добавил глава думского комитета. "На текущий момент наша страна активно занимается модернизацией государственных медицинских учреждений. Это означает, что все большему количеству граждан РФ становится доступна квалифицированная медпомощь в комфортных, отремонтированных или построенных по новым стандартам лечебных учреждениях. Это чрезвычайно важный процесс, потому что все жители России должны иметь доступ к высококвалифицированной и, главное, бесплатной медицинской помощи", - заключил Леонов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, рф, омс