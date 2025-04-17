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В "Дом.РФ" рассказали, когда застройщикам не хватит запаса прочности
В "Дом.РФ" рассказали, когда застройщикам не хватит запаса прочности - 17.04.2025, ПРАЙМ
В "Дом.РФ" рассказали, когда застройщикам не хватит запаса прочности
Российским застройщикам при текущем уровне ключевой ставки может не хватить запаса прочности уже через год, считает руководитель аналитического центра "Дом.РФ"... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T11:18+0300
2025-04-17T11:18+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российским застройщикам при текущем уровне ключевой ставки может не хватить запаса прочности уже через год, считает руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. По его словам, по результатам первого квартала текущего года распроданность жилья с вводом в 2025 году в среднем по России превышает 50%. В некоторых регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Тюмень и Татарстан, показатель близок к 70% или выше этого уровня, там наблюдается дефицит жилья с близкими сроками готовности. Хотя в Краснодарском крае, Калининградской области, Владивостоке и ряде других регионов уровень распроданности жилья низкий. "В среднем по больнице ситуация с распроданностью пока хорошая. Но этого запаса прочности не хватит, чтобы пережить такой уровень высокой ставки еще, например, в течение года или полутора. Если в этом году ставка не начнет снижаться, и ситуация в экономике будет ухудшаться, а не улучшаться <...>, то вся строительная отрасль испытает очень серьезные сложности", - сказал Гольдберг на онлайн-дискуссии Единого ресурса застройщиков.
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Недвижимость, Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дом.РФ
В "Дом.РФ" рассказали, когда застройщикам не хватит запаса прочности
Гольдберг: российским застройщикам может не хватить запаса прочности через год
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российским застройщикам при текущем уровне ключевой ставки может не хватить запаса прочности уже через год, считает руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
По его словам, по результатам первого квартала текущего года распроданность жилья с вводом в 2025 году в среднем по России превышает 50%. В некоторых регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Тюмень и Татарстан, показатель близок к 70% или выше этого уровня, там наблюдается дефицит жилья с близкими сроками готовности. Хотя в Краснодарском крае, Калининградской области, Владивостоке и ряде других регионов уровень распроданности жилья низкий.
"В среднем по больнице ситуация с распроданностью пока хорошая. Но этого запаса прочности не хватит, чтобы пережить такой уровень высокой ставки еще, например, в течение года или полутора. Если в этом году ставка не начнет снижаться, и ситуация в экономике будет ухудшаться, а не улучшаться <...>, то вся строительная отрасль испытает очень серьезные сложности", - сказал Гольдберг на онлайн-дискуссии Единого ресурса застройщиков.
В России существенно выросли инвестиции в недвижимость