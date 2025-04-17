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Rheinmetall расширит строящийся завод по производству снарядов на Украине

Rheinmetall расширит строящийся завод по производству снарядов на Украине - 17.04.2025, ПРАЙМ

Rheinmetall расширит строящийся завод по производству снарядов на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall расширяет строящийся завод по производству снарядов на Украине и планирует закончить строительство в 2026 году, сообщил... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T11:12+0300

2025-04-17T11:12+0300

2025-04-17T11:12+0300

вооружения

промышленность

украина

германия

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall расширяет строящийся завод по производству снарядов на Украине и планирует закончить строительство в 2026 году, сообщил глава компании Армин Паппергер. В октябре 2024 года Паппергер заявил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен в работу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же отметил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск. "Как и в Унтерлюсе (завод в федеральной земле Нижняя Саксония - ред.), мы также увеличиваем там (на Украине - ред.) завод, который в настоящее время строится. Изначально планировалось, что годовой объем производства составит 150 тысяч снарядов. Мы значительно увеличим его. Ожидается, что завод будет построен в 2026 году", - сказал Паппергер в интервью газете Handelsblatt. Газета Financial Times 18 февраля назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Паппергер тогда же подчеркнул, что в течение следующих пяти лет ожидает годовые продажи на уровне в 30-40 миллиардов евро, при этом в 2021 году они составляли всего 5,7 миллиарда евро. 26 февраля стоимость акций Rheinmetall впервые с начала специальной военной операции на Украине выросла в 10 раз.

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промышленность, украина, германия