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Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США - 17.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250417/zoloto-856765293.html
Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США
Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США - 17.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США
Стоимость золота уменьшается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T09:23+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота уменьшается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. По состоянию на 9.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,64 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,02% - до 3 345,76 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,28% - до 32,557 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) по состоянию на 9.16 мск поднималась до 4,311% с 4,279% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение их доходности может поддерживать рост стоимости золота. Мировые рынки обратили внимание на заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в среду относительно экономического состояния страны. Так, уровень пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики, сообщил он. Решения Федрезерва США по денежно-кредитной политике отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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рынки, торги, мировая экономика, сша, москва, дональд трамп
Экономика, Рынки, Торги, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп
09:23 17.04.2025
 
Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США

Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота уменьшается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,64 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,02% - до 3 345,76 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,28% - до 32,557 доллара за унцию.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) по состоянию на 9.16 мск поднималась до 4,311% с 4,279% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение их доходности может поддерживать рост стоимости золота.
Мировые рынки обратили внимание на заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в среду относительно экономического состояния страны. Так, уровень пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики, сообщил он.
Решения Федрезерва США по денежно-кредитной политике отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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