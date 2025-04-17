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Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США
Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США - 17.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США
Стоимость золота уменьшается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. | 17.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота уменьшается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. По состоянию на 9.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,64 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,02% - до 3 345,76 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,28% - до 32,557 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) по состоянию на 9.16 мск поднималась до 4,311% с 4,279% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение их доходности может поддерживать рост стоимости золота. Мировые рынки обратили внимание на заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в среду относительно экономического состояния страны. Так, уровень пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики, сообщил он. Решения Федрезерва США по денежно-кредитной политике отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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рынки, торги, мировая экономика, сша, москва, дональд трамп
Экономика, Рынки, Торги, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп
Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота уменьшается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,64 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,02% - до 3 345,76 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,28% - до 32,557 доллара за унцию.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) по состоянию на 9.16 мск поднималась до 4,311% с 4,279% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", снижение их доходности может поддерживать рост стоимости золота.
Мировые рынки обратили внимание на заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в среду относительно экономического состояния страны. Так, уровень пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики, сообщил он.
Решения Федрезерва США по денежно-кредитной политике отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
Цена на золото установила новый исторический рекорд