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Золото теряет в цене ускоренными темпами

Золото теряет в цене ускоренными темпами - 17.04.2025, ПРАЙМ

Золото теряет в цене ускоренными темпами

Стоимость золота в четверг вечером ускорила снижение до 1% в рамках коррекции, следует из данных торгов. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T18:20+0300

2025-04-17T18:20+0300

2025-04-17T18:20+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером ускорила снижение до 1% в рамках коррекции, следует из данных торгов. По состоянию на 18.11 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 34,54 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,05% - до 3 311,86 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 2,45% - до 32,173 доллара за унцию. За предыдущие две торговые сессии золото подорожало на 3,7%, а в ходе торгов среды показатель впервые в истории превысил 3 350 долларов за тройскую унцию. Росту котировок драгоценного металла продолжает способствовать неопределенность относительно введенных ранее президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин. "Неопределенность в отношении масштаба и охвата пошлин, неопределенность в отношении стратегического плана администрации США и степени реакции торговых партнеров Америки", - цитирует агентство Блумберг главу институциональных рынков ABC Refinery Николаса Фраппелла (Nicholas Frappell) с перечислением факторов роста. Теперь же стоимость золота несколько корректируется. Трейдеры обратили внимание на итоги заседания Европейского центробанка. По итогам прошедшего заседания регулятор понизил ставку рефинансирования до 2,4% с 2,65% годовых. Ранее в четверг была также опубликована американская макростатистика. Так, число заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно снизилось - до 215 тысяч. А количество новых домов в стране, строительство которых было начато в марте, упало на 11,4% - до 1,324 миллиона, в то время как прогноз составлял 1,42 миллиона.

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