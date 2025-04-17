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Золото теряет в цене ускоренными темпами
Золото теряет в цене ускоренными темпами - 17.04.2025, ПРАЙМ
Золото теряет в цене ускоренными темпами
Стоимость золота в четверг вечером ускорила снижение до 1% в рамках коррекции, следует из данных торгов. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T18:20+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером ускорила снижение до 1% в рамках коррекции, следует из данных торгов. По состоянию на 18.11 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 34,54 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,05% - до 3 311,86 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 2,45% - до 32,173 доллара за унцию. За предыдущие две торговые сессии золото подорожало на 3,7%, а в ходе торгов среды показатель впервые в истории превысил 3 350 долларов за тройскую унцию. Росту котировок драгоценного металла продолжает способствовать неопределенность относительно введенных ранее президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин. "Неопределенность в отношении масштаба и охвата пошлин, неопределенность в отношении стратегического плана администрации США и степени реакции торговых партнеров Америки", - цитирует агентство Блумберг главу институциональных рынков ABC Refinery Николаса Фраппелла (Nicholas Frappell) с перечислением факторов роста. Теперь же стоимость золота несколько корректируется. Трейдеры обратили внимание на итоги заседания Европейского центробанка. По итогам прошедшего заседания регулятор понизил ставку рефинансирования до 2,4% с 2,65% годовых. Ранее в четверг была также опубликована американская макростатистика. Так, число заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно снизилось - до 215 тысяч. А количество новых домов в стране, строительство которых было начато в марте, упало на 11,4% - до 1,324 миллиона, в то время как прогноз составлял 1,42 миллиона.
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торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
Золото теряет в цене ускоренными темпами
Данные торгов: цены на золото ускорили снижение до 1%
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером ускорила снижение до 1% в рамках коррекции, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.11 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 34,54 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,05% - до 3 311,86 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 2,45% - до 32,173 доллара за унцию.
За предыдущие две торговые сессии золото подорожало на 3,7%, а в ходе торгов среды показатель впервые в истории превысил 3 350 долларов за тройскую унцию. Росту котировок драгоценного металла продолжает способствовать неопределенность относительно введенных ранее президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин.
"Неопределенность в отношении масштаба и охвата пошлин, неопределенность в отношении стратегического плана администрации США и степени реакции торговых партнеров Америки", - цитирует агентство Блумберг главу институциональных рынков ABC Refinery Николаса Фраппелла (Nicholas Frappell) с перечислением факторов роста. Теперь же стоимость золота несколько корректируется.
Цена на золото установила новый исторический рекорд
Трейдеры обратили внимание на итоги заседания Европейского центробанка. По итогам прошедшего заседания регулятор понизил ставку рефинансирования до 2,4% с 2,65% годовых.
Ранее в четверг была также опубликована американская макростатистика. Так, число заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно снизилось - до 215 тысяч. А количество новых домов в стране, строительство которых было начато в марте, упало на 11,4% - до 1,324 миллиона, в то время как прогноз составлял 1,42 миллиона.