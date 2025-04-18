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Президент Абхазии утвердил структуру правительства республики - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Президент Абхазии утвердил структуру правительства республики
Президент Абхазии утвердил структуру правительства республики - 18.04.2025, ПРАЙМ
Президент Абхазии утвердил структуру правительства республики
Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру кабмина, теперь у премьер-министра пять заместителей, сообщила в пятницу пресс-служба абхазского лидера. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T19:45+0300
2025-04-18T19:46+0300
политика
абхазия
правительство
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру кабмина, теперь у премьер-министра пять заместителей, сообщила в пятницу пресс-служба абхазского лидера."По новой структуре у премьер-министра пять заместителей", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Отмечается, что всего в структуре правительства Абхазии 15 министерств.По сообщению пресс-службы президента, Батал Мушба назначен министром энергетики Абхазии."Мушба Батал Вадимович - (назначен - ред.) министром энергетики Республики Абхазия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Олег Барциц назначен главой министерства иностранных дел Абхазии."Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров. В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия" назначены ... Барциц Олег Мсасович - министром иностранных дел Республики Абхазия", - говорится в публикации в Telegram-канале пресс-службы президента.Владимир Ануа назначен главой министерства обороны Абхазии."Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров. В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия" назначены ... Ануа Владимир Иванович - министром обороны Республики Абхазия", - говорится в публикации в Telegram-канале президентской пресс-службы.
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абхазия, правительство
Политика, АБХАЗИЯ, правительство
19:45 18.04.2025 (обновлено: 19:46 18.04.2025)
 
Президент Абхазии утвердил структуру правительства республики

указ: президент Абхазии утвердил структуру правительства республики

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру кабмина, теперь у премьер-министра пять заместителей, сообщила в пятницу пресс-служба абхазского лидера.
"По новой структуре у премьер-министра пять заместителей", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Отмечается, что всего в структуре правительства Абхазии 15 министерств.
По сообщению пресс-службы президента, Батал Мушба назначен министром энергетики Абхазии.
"Мушба Батал Вадимович - (назначен - ред.) министром энергетики Республики Абхазия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Олег Барциц назначен главой министерства иностранных дел Абхазии.
"Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров. В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия" назначены ... Барциц Олег Мсасович - министром иностранных дел Республики Абхазия", - говорится в публикации в Telegram-канале пресс-службы президента.
Владимир Ануа назначен главой министерства обороны Абхазии.
"Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров. В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия" назначены ... Ануа Владимир Иванович - министром обороны Республики Абхазия", - говорится в публикации в Telegram-канале президентской пресс-службы.
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