https://1prime.ru/20250418/abkhaziya-856829624.html

Президент Абхазии утвердил структуру правительства республики

Президент Абхазии утвердил структуру правительства республики - 18.04.2025, ПРАЙМ

Президент Абхазии утвердил структуру правительства республики

Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру кабмина, теперь у премьер-министра пять заместителей, сообщила в пятницу пресс-служба абхазского лидера. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T19:45+0300

2025-04-18T19:45+0300

2025-04-18T19:46+0300

политика

абхазия

правительство

https://cdnn.1prime.ru/img/78567/09/785670903_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8428a46075cb890d35e97a862e1dcca.jpg

МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру кабмина, теперь у премьер-министра пять заместителей, сообщила в пятницу пресс-служба абхазского лидера."По новой структуре у премьер-министра пять заместителей", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Отмечается, что всего в структуре правительства Абхазии 15 министерств.По сообщению пресс-службы президента, Батал Мушба назначен министром энергетики Абхазии."Мушба Батал Вадимович - (назначен - ред.) министром энергетики Республики Абхазия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Олег Барциц назначен главой министерства иностранных дел Абхазии."Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров. В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия" назначены ... Барциц Олег Мсасович - министром иностранных дел Республики Абхазия", - говорится в публикации в Telegram-канале пресс-службы президента.Владимир Ануа назначен главой министерства обороны Абхазии."Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров. В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия "О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия" назначены ... Ануа Владимир Иванович - министром обороны Республики Абхазия", - говорится в публикации в Telegram-канале президентской пресс-службы.

https://1prime.ru/20250408/sletatru-856470656.html

абхазия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

абхазия, правительство