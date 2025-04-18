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Названы продукты, цены на которые значительно снизились в марте - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Названы продукты, цены на которые значительно снизились в марте
Названы продукты, цены на которые значительно снизились в марте - 18.04.2025, ПРАЙМ
Названы продукты, цены на которые значительно снизились в марте
Розничные цены на куриные яйца, пшено, пшеничную муку, соль, рис, молоко и пшеничный хлеб в РФ значительно снизились в марте в месячном выражении, сообщила... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T10:01+0300
2025-04-18T10:01+0300
экономика
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Розничные цены на куриные яйца, пшено, пшеничную муку, соль, рис, молоко и пшеничный хлеб в РФ значительно снизились в марте в месячном выражении, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). "В марте 2025 года в торговых сетях - членах АКОРТ снизились цены на 18 из 25 категорий продуктов "первой цены", которые крупные ритейлеры включают в список социально значимых. Сильнее всего за месяц подешевели: куриные яйца (-14%), пшено (-13,6%), пшеничная мука (-13%), соль (-12,5%), рис (-12%), молоко (-8,6%) и пшеничный хлеб (-8,3%)", - говорится в сообщении. В АКОРТ добавили, что цены также снизились на сливочное масло (-7,9%), гречневую крупу и сахар-песок (по -6%), на некоторые виды плодоовощной продукции, в том числе сезонные яблоки (-7,7%), репчатый лук (-5,7%), белокочанную капусту (-3,9%) и морковь (-2,6%), на тушку цыпленка-бройлера (-4,6%), вермишель (-4%) и мороженую рыбу (в пределах 1%). Выросли цены на свеклу (+7,2%), картофель (+6,9%), баранину (+4%), говядину (+2,1%), подсолнечное масло (+1,9%), черный байховый чай (+1,34%) и свинину (+0,2%), заявили в ассоциации. "Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" в марте сократилась на 0,5 процентных пункта по сравнению с февралем и составила 4,4%. По цене ниже закупочной в сетевой рознице в марте продавались товары "первой цены" в категориях картофель, белокочанная капуста, морковь, сахар-песок и подсолнечное масло", - говорится в сообщении АКОРТ.
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бизнес, москва, рф, акорт
Экономика, Бизнес, МОСКВА, РФ, АКОРТ
10:01 18.04.2025
 
Названы продукты, цены на которые значительно снизились в марте

АКОРТ: в марте в России значительно снизились цены на яйца, пшено, муку и молоко

© fotolia.com / Sea WaveЯйца
Яйца - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© fotolia.com / Sea Wave
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Розничные цены на куриные яйца, пшено, пшеничную муку, соль, рис, молоко и пшеничный хлеб в РФ значительно снизились в марте в месячном выражении, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
"В марте 2025 года в торговых сетях - членах АКОРТ снизились цены на 18 из 25 категорий продуктов "первой цены", которые крупные ритейлеры включают в список социально значимых. Сильнее всего за месяц подешевели: куриные яйца (-14%), пшено (-13,6%), пшеничная мука (-13%), соль (-12,5%), рис (-12%), молоко (-8,6%) и пшеничный хлеб (-8,3%)", - говорится в сообщении.
В АКОРТ добавили, что цены также снизились на сливочное масло (-7,9%), гречневую крупу и сахар-песок (по -6%), на некоторые виды плодоовощной продукции, в том числе сезонные яблоки (-7,7%), репчатый лук (-5,7%), белокочанную капусту (-3,9%) и морковь (-2,6%), на тушку цыпленка-бройлера (-4,6%), вермишель (-4%) и мороженую рыбу (в пределах 1%).
Выросли цены на свеклу (+7,2%), картофель (+6,9%), баранину (+4%), говядину (+2,1%), подсолнечное масло (+1,9%), черный байховый чай (+1,34%) и свинину (+0,2%), заявили в ассоциации.
"Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" в марте сократилась на 0,5 процентных пункта по сравнению с февралем и составила 4,4%. По цене ниже закупочной в сетевой рознице в марте продавались товары "первой цены" в категориях картофель, белокочанная капуста, морковь, сахар-песок и подсолнечное масло", - говорится в сообщении АКОРТ.
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