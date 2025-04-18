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Российский рынок акций завершил основную сессию в умеренном плюсе

Российский рынок акций завершил основную сессию в умеренном плюсе - 18.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основную сессию в умеренном плюсе

Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,26% и на 1,51% - за истекшую рабочую неделю, следует из данных Московской биржи. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T18:59+0300

2025-04-18T18:59+0300

2025-04-18T19:02+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,26% и на 1,51% - за истекшую рабочую неделю, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных пятничных торгов подрос на 0,26%, до 2 872,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,69% до 1 199,84 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,35%, до 1 115,38 пункта.За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,51%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,54%, РТС - на 5,1%.

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мосбиржа, российский рынок акций, рост