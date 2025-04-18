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Российский рынок акций усилил рост на фоне заявлений Трампа

Российский рынок акций усилил рост на фоне заявлений Трампа - 18.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций усилил рост на фоне заявлений Трампа

Российский рынок акций в ходе вечерней сессии усиливал рост, максимально поднимавшись на 0,66%, после заявлений президента США Дональда Трампа, касающихся... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T20:19+0300

2025-04-18T20:19+0300

2025-04-18T20:19+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

дональд трамп

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии усиливал рост, максимально поднимавшись на 0,66%, после заявлений президента США Дональда Трампа, касающихся урегулирования конфликта на Украине, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.12 мск рос на 0,34%, до 2 875,15 пункта. На пике роста после новостей он повышался на 0,66%, а до них он демонстрировал рост всего на 0,2%. Трамп заявил, что США больше не будут оказывать Украине военную поддержку. По его словам, Штаты не определяют "конкретное число дней" для ясности в сделке по Украине, хотят договориться быстро, но выйдут из переговорного процесса в случае, если одна из сторон "начнет его саботировать".

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мосбиржа, российский рынок акций, дональд трамп