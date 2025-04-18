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Российский рынок акций усилил рост на фоне заявлений Трампа
Российский рынок акций усилил рост на фоне заявлений Трампа - 18.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост на фоне заявлений Трампа
Российский рынок акций в ходе вечерней сессии усиливал рост, максимально поднимавшись на 0,66%, после заявлений президента США Дональда Трампа, касающихся... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T20:19+0300
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2025-04-18T20:19+0300
экономика
мосбиржа
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии усиливал рост, максимально поднимавшись на 0,66%, после заявлений президента США Дональда Трампа, касающихся урегулирования конфликта на Украине, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.12 мск рос на 0,34%, до 2 875,15 пункта. На пике роста после новостей он повышался на 0,66%, а до них он демонстрировал рост всего на 0,2%. Трамп заявил, что США больше не будут оказывать Украине военную поддержку. По его словам, Штаты не определяют "конкретное число дней" для ясности в сделке по Украине, хотят договориться быстро, но выйдут из переговорного процесса в случае, если одна из сторон "начнет его саботировать".
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мосбиржа, российский рынок акций, дональд трамп
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, Дональд Трамп
Российский рынок акций усилил рост на фоне заявлений Трампа
Мосбиржа: российский рынок акций усиливал рост на фоне заявлений Трампа
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии усиливал рост, максимально поднимавшись на 0,66%, после заявлений президента США Дональда Трампа, касающихся урегулирования конфликта на Украине, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20.12 мск рос на 0,34%, до 2 875,15 пункта. На пике роста после новостей он повышался на 0,66%, а до них он демонстрировал рост всего на 0,2%.
Российский рынок акций перешел к снижению
Трамп заявил, что США больше не будут оказывать Украине военную поддержку. По его словам, Штаты не определяют "конкретное число дней" для ясности в сделке по Украине, хотят договориться быстро, но выйдут из переговорного процесса в случае, если одна из сторон "начнет его саботировать".