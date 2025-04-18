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Альфа-банк планирует сделать в кинотеатре "Россия" некоммерческий проект
Альфа-банк планирует сделать в кинотеатре "Россия" некоммерческий проект - 18.04.2025, ПРАЙМ
Альфа-банк планирует сделать в кинотеатре "Россия" некоммерческий проект
Альфа-банк планирует сделать в здании кинотеатра "Россия" на Пушкинской площади в Москве некоммерческий культурный проект, рассказали РИА Новости в банке. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T07:37+0300
2025-04-18T07:37+0300
2025-04-18T07:37+0300
бизнес
россия
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альфа-банк
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Альфа-банк планирует сделать в здании кинотеатра "Россия" на Пушкинской площади в Москве некоммерческий культурный проект, рассказали РИА Новости в банке.
"Альфа-банк вошел в капитал АО "Пушкинский" и ООО "Каро Фильм Севастопольский" с целью запуска некоммерческого культурного проекта. В обозримом будущем обе компании продолжат работать в текущем режиме", - сказали в банке.
По данным сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", АО "Пушкинский" зарегистрировано в Москве по адресу улица Пушкинская, 2 - это здание, в котором и находится кинотеатр "Россия".
Как пояснил агентству источник, близкий к банку, работа над концепцией некоммерческого культурного проекта только началась. "Только после утверждения концепции банк приступит к проработке архитектурных решений. Возможно, для реализации проекта потребуется реконструкция текущего комплекса зданий", - отметил он.
При этом в Альфа-банке подчеркнули, что сносить здания не планируется.
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бизнес, россия, москва, альфа-банк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Альфа-банк
Альфа-банк планирует сделать в кинотеатре "Россия" некоммерческий проект
Альфа-банк планирует сделать в здании кинотеатра "Россия" некоммерческий культурный проект
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Альфа-банк планирует сделать в здании кинотеатра "Россия" на Пушкинской площади в Москве некоммерческий культурный проект, рассказали РИА Новости в банке.
"Альфа-банк вошел в капитал АО "Пушкинский" и ООО "Каро Фильм Севастопольский" с целью запуска некоммерческого культурного проекта. В обозримом будущем обе компании продолжат работать в текущем режиме", - сказали в банке.
По данным сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", АО "Пушкинский" зарегистрировано в Москве по адресу улица Пушкинская, 2 - это здание, в котором и находится кинотеатр "Россия".
Как пояснил агентству источник, близкий к банку, работа над концепцией некоммерческого культурного проекта только началась. "Только после утверждения концепции банк приступит к проработке архитектурных решений. Возможно, для реализации проекта потребуется реконструкция текущего комплекса зданий", - отметил он.
При этом в Альфа-банке подчеркнули, что сносить здания не планируется.