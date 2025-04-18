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Суд арестовал имущество экс-менеджеров "Газпрома" - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Суд арестовал имущество экс-менеджеров "Газпрома"
Суд арестовал имущество экс-менеджеров "Газпрома" - 18.04.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал имущество экс-менеджеров "Газпрома"
Фрунзенский районный суд в рамках обеспечительных мер наложил арест на имущество предприятий экс-начальника департамента "Газпрома" Кирилла Селезнева и бывшего... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T17:42+0300
2025-04-18T17:42+0300
происшествия
суд
арест
имущество
газпром
менеджеры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - ПРАЙМ. Фрунзенский районный суд в рамках обеспечительных мер наложил арест на имущество предприятий экс-начальника департамента "Газпрома" Кирилла Селезнева и бывшего топ-менеджера "Газпрома" Алексея Митюшова, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. "Фрунзенский районный суд Петербурга при принятии искового производства наложил обеспечительные меры в виде ареста в рамках иска Генпрокуратуры РФ", - сообщила Лебедева. Как следует из карточки дела на сайте суда, среди объектов, на которые наложен арест, недвижимое имущество фигурантов, а также имущество предприятий, их интеллектуальная собственность, в число которых попали складские комплексы "Южные врата" компании "Инстоун девелопмент", специализирующейся на строительстве складских комплексов и управлении такими объектами, "Дмитровский завод газобетонных изделий" и многие другие. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием обратить в доход государства 100% акций предприятий, контролируемых экс-начальником департамента "Газпрома" Кириллом Селезневым и бывшим топ-менеджером "Газпрома" Алексеем Митюшовым, которые, по данным ведомства, вывели в свою пользу порядка 150 миллиардов рублей. Как следует из искового документа, иск подан во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. Ответчиками по нему выступают Кирилл Селезнев, гражданин Литвы и имеющий ВНЖ Испании Алексей Митюшов, Юлия Симакова, ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия" и АО "Бонолит-строительные решения". Третьими лицами в иске указаны ООО "Газпром нефтехим Салават" и ООО "УК "Меркури кэпитал траст". Из иска следует, что Митюшов и Селезнев вывели в свою пользу из ООО "Газпром нефтехим Салават" не менее 150 миллиардов рублей. Часть этих средств через аффилированный банк "Финсервис" направлена на зарубежные счета (Испания, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты). Другая легализована путем приобретения высокорентабельных бизнес-структур в России. Согласно документу, часть коррупционного дохода Митюшов направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил между супругой Юлией Симаковой и детьми, легализовав данные средства. В 2011 году Митюшов завладел группой предприятий, созданных для обслуживания ООО "Газпром нефтехим Салават". Среди них – АО "Салаватнефтехимремстрой", АО "Салаватнефтемаш", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Ремонтно-механический завод", ООО "Салаватский катализаторный завод", ОАО "Подземнефтегаз" и ООО "РемЭнергоМонтаж". После чего Митюшов и Селезнев заключили выгодные для последних контракты с "Газпром нефтехим Салават". А среди высокорентабельных предприятий, которые Митюшов и Селезнев приобрели, оказались, в частности, ООО "М Индустрия", ООО "Ферроцинк", ООО "Корпоративный центр" и ряд дочерних компаний. Сообщалось, что в иске Генпрокуратура попросит суд обратить в доход государства 100% акций указанных предприятий и дочерних компаний, наложить на их движимое и недвижимое имущество арест в качестве обеспечительных мер.
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суд, арест, имущество, газпром, менеджеры
Происшествия, суд, арест, имущество, Газпром, Менеджеры
17:42 18.04.2025
 
Суд арестовал имущество экс-менеджеров "Газпрома"

Суд: в рамках иска Генпрокуратуры арестовано имущество экс-менеджеров "Газпрома"

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - ПРАЙМ. Фрунзенский районный суд в рамках обеспечительных мер наложил арест на имущество предприятий экс-начальника департамента "Газпрома" Кирилла Селезнева и бывшего топ-менеджера "Газпрома" Алексея Митюшова, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
"Фрунзенский районный суд Петербурга при принятии искового производства наложил обеспечительные меры в виде ареста в рамках иска Генпрокуратуры РФ", - сообщила Лебедева.
Как следует из карточки дела на сайте суда, среди объектов, на которые наложен арест, недвижимое имущество фигурантов, а также имущество предприятий, их интеллектуальная собственность, в число которых попали складские комплексы "Южные врата" компании "Инстоун девелопмент", специализирующейся на строительстве складских комплексов и управлении такими объектами, "Дмитровский завод газобетонных изделий" и многие другие.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием обратить в доход государства 100% акций предприятий, контролируемых экс-начальником департамента "Газпрома" Кириллом Селезневым и бывшим топ-менеджером "Газпрома" Алексеем Митюшовым, которые, по данным ведомства, вывели в свою пользу порядка 150 миллиардов рублей.
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Как следует из искового документа, иск подан во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. Ответчиками по нему выступают Кирилл Селезнев, гражданин Литвы и имеющий ВНЖ Испании Алексей Митюшов, Юлия Симакова, ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия" и АО "Бонолит-строительные решения".
Третьими лицами в иске указаны ООО "Газпром нефтехим Салават" и ООО "УК "Меркури кэпитал траст".
Из иска следует, что Митюшов и Селезнев вывели в свою пользу из ООО "Газпром нефтехим Салават" не менее 150 миллиардов рублей. Часть этих средств через аффилированный банк "Финсервис" направлена на зарубежные счета (Испания, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты). Другая легализована путем приобретения высокорентабельных бизнес-структур в России. Согласно документу, часть коррупционного дохода Митюшов направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил между супругой Юлией Симаковой и детьми, легализовав данные средства. В 2011 году Митюшов завладел группой предприятий, созданных для обслуживания ООО "Газпром нефтехим Салават". Среди них – АО "Салаватнефтехимремстрой", АО "Салаватнефтемаш", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Ремонтно-механический завод", ООО "Салаватский катализаторный завод", ОАО "Подземнефтегаз" и ООО "РемЭнергоМонтаж". После чего Митюшов и Селезнев заключили выгодные для последних контракты с "Газпром нефтехим Салават".
А среди высокорентабельных предприятий, которые Митюшов и Селезнев приобрели, оказались, в частности, ООО "М Индустрия", ООО "Ферроцинк", ООО "Корпоративный центр" и ряд дочерних компаний.
Сообщалось, что в иске Генпрокуратура попросит суд обратить в доход государства 100% акций указанных предприятий и дочерних компаний, наложить на их движимое и недвижимое имущество арест в качестве обеспечительных мер.
 
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