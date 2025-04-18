https://1prime.ru/20250418/ataka-856821445.html

ВСУ за сутки четыре раза атаковали российские объекты энергетики

ВСУ за сутки четыре раза атаковали российские объекты энергетики - 18.04.2025, ПРАЙМ

ВСУ за сутки четыре раза атаковали российские объекты энергетики

Украинские войска за сутки четыре раза атаковали российские объекты энергетической инфраструктуры в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях,... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T15:30+0300

2025-04-18T15:30+0300

2025-04-18T15:30+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Украинские войска за сутки четыре раза атаковали российские объекты энергетической инфраструктуры в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, сообщили в Минобороны РФ. "Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении. Уточняется, что украинские войска атаковали объекты в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях.

https://1prime.ru/20250416/minoborony-856734647.html

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