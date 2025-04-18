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Биржи АТР торгуются разнонаправленно после выхода статистики по Японии
Биржи АТР торгуются разнонаправленно после выхода статистики по Японии - 18.04.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР торгуются разнонаправленно после выхода статистики по Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром не показывают единой динамики после выхода статистики по инфляции в Японии,... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T08:23+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром не показывают единой динамики после выхода статистики по инфляции в Японии, торги на рынках Гонконга и Австралии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39%, до 3 262,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,53%, до 1 870,38 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,53%, до 2 483,45 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,72%, до 34 625,79 пункта. В пятницу торги в Гонконге, Австралии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,61%, до 21 395,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, до 7 819,1 пункта. Рынки анализируют данные по инфляции в Японии, опубликованные статистическим ведомством министерства внутренних дел и коммуникаций страны в пятницу. Так, годовая инфляция в Японии по итогам марта замедлилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (на 3% месяцем ранее), что совпало с прогнозом аналитиков.
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рынки, торги, япония, гонконг, австралия, shenzhen composite, kospi, nikkei 225
Экономика, Рынки, Торги, ЯПОНИЯ, ГОНКОНГ, АВСТРАЛИЯ, Shenzhen Composite, KOSPI, Nikkei 225
Биржи АТР торгуются разнонаправленно после выхода статистики по Японии
Биржи АТР закрылись разнонаправленно после выхода статистики по инфляции в Японии
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром не показывают единой динамики после выхода статистики по инфляции в Японии, торги на рынках Гонконга и Австралии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39%, до 3 262,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,53%, до 1 870,38 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,53%, до 2 483,45 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,72%, до 34 625,79 пункта.
В пятницу торги в Гонконге, Австралии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,61%, до 21 395,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, до 7 819,1 пункта.
Рынки анализируют данные по инфляции в Японии, опубликованные статистическим ведомством министерства внутренних дел и коммуникаций страны в пятницу. Так, годовая инфляция в Японии по итогам марта замедлилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (на 3% месяцем ранее), что совпало с прогнозом аналитиков.
Курс рубля растет против юаня на Московской бирже