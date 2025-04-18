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Биржи АТР торгуются разнонаправленно после выхода статистики по Японии - 18.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250418/atr-856803967.html
Биржи АТР торгуются разнонаправленно после выхода статистики по Японии
Биржи АТР торгуются разнонаправленно после выхода статистики по Японии - 18.04.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР торгуются разнонаправленно после выхода статистики по Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром не показывают единой динамики после выхода статистики по инфляции в Японии,... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T08:23+0300
2025-04-18T08:23+0300
экономика
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром не показывают единой динамики после выхода статистики по инфляции в Японии, торги на рынках Гонконга и Австралии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39%, до 3 262,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,53%, до 1 870,38 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,53%, до 2 483,45 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,72%, до 34 625,79 пункта. В пятницу торги в Гонконге, Австралии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,61%, до 21 395,14 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,78%, до 7 819,1 пункта. Рынки анализируют данные по инфляции в Японии, опубликованные статистическим ведомством министерства внутренних дел и коммуникаций страны в пятницу. Так, годовая инфляция в Японии по итогам марта замедлилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (на 3% месяцем ранее), что совпало с прогнозом аналитиков.
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рынки, торги, япония, гонконг, австралия, shenzhen composite, kospi, nikkei 225
Экономика, Рынки, Торги, ЯПОНИЯ, ГОНКОНГ, АВСТРАЛИЯ, Shenzhen Composite, KOSPI, Nikkei 225
08:23 18.04.2025
 
Биржи АТР торгуются разнонаправленно после выхода статистики по Японии

Биржи АТР закрылись разнонаправленно после выхода статистики по инфляции в Японии

© fotolia.com / jamdesign" Снижение котировок
 Снижение котировок - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром не показывают единой динамики после выхода статистики по инфляции в Японии, торги на рынках Гонконга и Австралии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39%, до 3 262,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,53%, до 1 870,38 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,53%, до 2 483,45 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,72%, до 34 625,79 пункта.
В пятницу торги в Гонконге, Австралии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,61%, до 21 395,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, до 7 819,1 пункта.
Рынки анализируют данные по инфляции в Японии, опубликованные статистическим ведомством министерства внутренних дел и коммуникаций страны в пятницу. Так, годовая инфляция в Японии по итогам марта замедлилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (на 3% месяцем ранее), что совпало с прогнозом аналитиков.
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