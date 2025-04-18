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Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу в основном ростом
Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу в основном ростом - 18.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу в основном ростом
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно выросли, часть рынков при этом была закрыта на фоне выходного дня,... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T11:41+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно выросли, часть рынков при этом была закрыта на фоне выходного дня, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,11%, до 3 276,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,03%, до 1 881,01 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,53%, до 2 483,42 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,03%, до 34 730,28 пункта. В пятницу торги в Гонконге и Австралии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,61%, до 21 395,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, до 7 819,1 пункта. Инвесторы обратили внимание на статистику из Японии. Так, потребительская годовая инфляция в стране в марте замедлилась до 3,6% с 3,7% в феврале. Базовая инфляция ускорилась до 3,2% с 3%, что совпало с ожиданиями экспертов. Трейдеры также следят за переговорами США и Японии. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая в верхней палате парламента страны, ранее заявил, что Токио и Вашингтон пока продолжат переговоры по тарифам США на уровне министров, но не исключается и личная встреча лидеров двух стран в подходящее для этого время. Накануне состоялся первый раунд переговоров Японии и США по теме американских пошлин. "Переговоры между Японией и США, которые завершились вчера... были хорошим первым раундом без каких-либо проблем", - сказал агентству Блумберг главный рыночный стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co Масахиро Итикава (Masahiro Ichikawa).
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рынки, торги, индексы, япония, сша, москва, shenzhen composite, kospi, nikkei 225
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, США, МОСКВА, Shenzhen Composite, KOSPI, Nikkei 225
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно выросли, часть рынков при этом была закрыта на фоне выходного дня, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,11%, до 3 276,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,03%, до 1 881,01 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,53%, до 2 483,42 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,03%, до 34 730,28 пункта.
В пятницу торги в Гонконге и Австралии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,61%, до 21 395,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, до 7 819,1 пункта.
Инвесторы обратили внимание на статистику из Японии. Так, потребительская годовая инфляция в стране в марте замедлилась до 3,6% с 3,7% в феврале. Базовая инфляция ускорилась до 3,2% с 3%, что совпало с ожиданиями экспертов.
Трейдеры также следят за переговорами США и Японии. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая в верхней палате парламента страны, ранее заявил, что Токио и Вашингтон пока продолжат переговоры по тарифам США на уровне министров, но не исключается и личная встреча лидеров двух стран в подходящее для этого время. Накануне состоялся первый раунд переговоров Японии и США по теме американских пошлин.
"Переговоры между Японией и США, которые завершились вчера... были хорошим первым раундом без каких-либо проблем", - сказал агентству Блумберг главный рыночный стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co Масахиро Итикава (Masahiro Ichikawa).
Биржи АТР торгуются разнонаправленно после выхода статистики по Японии