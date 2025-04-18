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Канадские авиакомпании сокращают число летних рейсов в США, передает CBC

Канадские авиакомпании сокращают число летних рейсов в США, передает CBC - 18.04.2025, ПРАЙМ

Канадские авиакомпании сокращают число летних рейсов в США, передает CBC

Канадские авиакомпании корректируют летние расписания, снижая число рейсов в США и добавляя больше внутренних на фоне уменьшения числа поездок в Штаты из... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T19:28+0300

2025-04-18T19:28+0300

2025-04-18T19:29+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Канадские авиакомпании корректируют летние расписания, снижая число рейсов в США и добавляя больше внутренних на фоне уменьшения числа поездок в Штаты из Канады, сообщает телеканал CBC. Ранее издание National Post сообщало, что в марте этого года число въездов из Канады в США упало до минимума со времен пандемии COVID-19. "Резкое снижение поездок из Канады в США ударило по авиакомпаниям, которые обычно наживаются на популярных пляжном отдыхе в (американском штате - ред.) Флорида и семейных поездках в Диснейленд. Из-за этого авиакомпании пытаются скорректировать свои летние расписания, сократить вместимость рейсов в США и добавить рейсы на направления внутри Канады и через океан", - сообщает телеканал. Так, по данным CBC, авиакомпания Air Canada заявила о снижении числа рейсов в США, отметив, что заменила некоторые самолеты меньшими по размеру. Схожая ситуация и у авиакомпании Porter Airlines. В свою очередь, авиакомпания WestJet сократила число мест на рейсах между Канадой и США и в большей степени сосредоточилась на Европе и других "солнечных" направлениях. Как показывают данные аналитической компании Cirium, приводимые CBC, по сравнению с 2024 годом, число забронированных на лето рейсов из Канады в США по популярным направлениям снизилось почти на 20%. При этом число забронированных на июль рейсов по популярным внутри самой Канады направлениям выросло примерно на 11%. В конце марта газета New York Times сообщила, что все больше туристов со всего мира отказываются от поездок в США или пересматривают свои планы на фоне массовых задержаний на границе, угроз новых миграционных ограничений и жесткой общей политики администрации президента Дональда Трампа. Как отмечало издание, на этом фоне американские авиакомпании корректируют прогнозы: United Airlines сократила количество рейсов в Канаду, а Delta и American Airlines сообщили о снижении спроса. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.

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авиакомпании, рейсы, сша