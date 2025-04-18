https://1prime.ru/20250418/avilon-856806336.html

"Авилон": иностранные бренды сохраняют контакт с дилерами в России

"Авилон": иностранные бренды сохраняют контакт с дилерами в России - 18.04.2025, ПРАЙМ

"Авилон": иностранные бренды сохраняют контакт с дилерами в России

Иностранные автомобильные бренды, покинувшие Россию, сохраняют контакт с дилерами в стране, но пока не обсуждают возвращение, оно не будет быстрым, заявил... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T10:03+0300

2025-04-18T10:03+0300

2025-04-18T10:03+0300

бизнес

россия

москва

авилон

https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405891_0:140:3076:1870_1920x0_80_0_0_449cc1b29cad3ba2d4da53daf76dc520.jpg

МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Иностранные автомобильные бренды, покинувшие Россию, сохраняют контакт с дилерами в стране, но пока не обсуждают возвращение, оно не будет быстрым, заявил журналистам генеральный директор автодилера "Авилон" Александр Никонов. "У нас есть контакты, мы продолжаем контактировать с производителями: с американскими, с корейскими… никто на сегодняшний день из производителей серьезно этот вопрос не обсуждает", - ответил он на вопрос, стоит ли ожидать возвращения ушедших брендов. Никонов добавил, что даже в случае снятия санкций процесс возвращения не будет быстрым. По его словам, на то, чтобы наладить производство, собрать необходимое количество автомобилей и сертифицировать их, уйдет более полутора лет. "И даже если сегодня снимут все санкции, то вход будет примерно через три года", - сказал он. Никонов также отметил, что в начале февраля на фоне слухов в СМИ о возвращении иностранных брендов спрос на автомобили у российских дилеров замедлился. "Было много вопросов и обсуждений наших закрытых. Мы дилерами собирались и обсуждали, какие перспективы. И был повышенный спрос к этой теме. То есть, эта тема искусственно подогрелась с учетом СМИ… что вот кто-то там серьезно рассматривает", - сказал Никонов. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.

https://1prime.ru/20250416/avto-856728694.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, авилон