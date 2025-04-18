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"Авилон": иностранные бренды сохраняют контакт с дилерами в России - 18.04.2025, ПРАЙМ
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"Авилон": иностранные бренды сохраняют контакт с дилерами в России
"Авилон": иностранные бренды сохраняют контакт с дилерами в России - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Авилон": иностранные бренды сохраняют контакт с дилерами в России
Иностранные автомобильные бренды, покинувшие Россию, сохраняют контакт с дилерами в стране, но пока не обсуждают возвращение, оно не будет быстрым, заявил... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T10:03+0300
2025-04-18T10:03+0300
бизнес
россия
москва
авилон
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Иностранные автомобильные бренды, покинувшие Россию, сохраняют контакт с дилерами в стране, но пока не обсуждают возвращение, оно не будет быстрым, заявил журналистам генеральный директор автодилера "Авилон" Александр Никонов. "У нас есть контакты, мы продолжаем контактировать с производителями: с американскими, с корейскими… никто на сегодняшний день из производителей серьезно этот вопрос не обсуждает", - ответил он на вопрос, стоит ли ожидать возвращения ушедших брендов. Никонов добавил, что даже в случае снятия санкций процесс возвращения не будет быстрым. По его словам, на то, чтобы наладить производство, собрать необходимое количество автомобилей и сертифицировать их, уйдет более полутора лет. "И даже если сегодня снимут все санкции, то вход будет примерно через три года", - сказал он. Никонов также отметил, что в начале февраля на фоне слухов в СМИ о возвращении иностранных брендов спрос на автомобили у российских дилеров замедлился. "Было много вопросов и обсуждений наших закрытых. Мы дилерами собирались и обсуждали, какие перспективы. И был повышенный спрос к этой теме. То есть, эта тема искусственно подогрелась с учетом СМИ… что вот кто-то там серьезно рассматривает", - сказал Никонов. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
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бизнес, россия, москва, авилон
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Авилон
10:03 18.04.2025
 
"Авилон": иностранные бренды сохраняют контакт с дилерами в России

"Авилон": покинувшие Россию иностранные бренды сохраняют контакт с дилерами

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПокупка автомобиля
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Иностранные автомобильные бренды, покинувшие Россию, сохраняют контакт с дилерами в стране, но пока не обсуждают возвращение, оно не будет быстрым, заявил журналистам генеральный директор автодилера "Авилон" Александр Никонов.
"У нас есть контакты, мы продолжаем контактировать с производителями: с американскими, с корейскими… никто на сегодняшний день из производителей серьезно этот вопрос не обсуждает", - ответил он на вопрос, стоит ли ожидать возвращения ушедших брендов.
Никонов добавил, что даже в случае снятия санкций процесс возвращения не будет быстрым. По его словам, на то, чтобы наладить производство, собрать необходимое количество автомобилей и сертифицировать их, уйдет более полутора лет. "И даже если сегодня снимут все санкции, то вход будет примерно через три года", - сказал он.
Никонов также отметил, что в начале февраля на фоне слухов в СМИ о возвращении иностранных брендов спрос на автомобили у российских дилеров замедлился.
"Было много вопросов и обсуждений наших закрытых. Мы дилерами собирались и обсуждали, какие перспективы. И был повышенный спрос к этой теме. То есть, эта тема искусственно подогрелась с учетом СМИ… что вот кто-то там серьезно рассматривает", - сказал Никонов.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
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