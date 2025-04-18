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ЦБ зафиксировал рост денежной базы России в узком определении

ЦБ зафиксировал рост денежной базы России в узком определении - 18.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост денежной базы России в узком определении

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 11 апреля увеличилась до 18,019 триллиона рублей с 17,948 триллиона на 4 апреля, сообщил Банк России. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T12:29+0300

2025-04-18T12:29+0300

2025-04-18T12:29+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 11 апреля увеличилась до 18,019 триллиона рублей с 17,948 триллиона на 4 апреля, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 71,2 миллиарда рублей, или на 0,4%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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финансы