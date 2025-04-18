https://1prime.ru/20250418/benzin-856821722.html

Биржевая цена бензина Аи-92 в России выросла за неделю

Биржевая цена бензина Аи-92 в России выросла за неделю - 18.04.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-92 в России выросла за неделю

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 7,7%, марка Аи-95 подорожала на 5,05%, следует из материалов торгов. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T15:42+0300

2025-04-18T15:42+0300

2025-04-18T15:42+0300

энергетика

рынки

аи-92

аи-95

https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f58aec1a52115099b46ce6c4ec5f7d98.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 7,7%, марка Аи-95 подорожала на 5,05%, следует из материалов торгов. Только за пятницу цена на бензин Аи-92 выросла на 1,72%, до 54 132 рублей за тонну. Марка Аи-95 подорожала на 1,58%, до 60 663 рублей за тонну, обновив максимум с начала года. При этом тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подешевела на 0,56% - до 60 934 рублей. Мазут вырос в цене на 0,37%, до 25 195 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,77%, до 75 793 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,22% - до 17 235 рублей за тонну. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков. Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Ранее на неделе Сазанов уточнил РИА Новости, что утвердить параметры отклонения планируется в ближайшее время на совещании у вице-премьера Александра Новака.

https://1prime.ru/20250416/benzin-856738713.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, аи-92, аи-95