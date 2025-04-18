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РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" 9 мая - 18.04.2025, ПРАЙМ
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РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" 9 мая
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" 9 мая - 18.04.2025, ПРАЙМ
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" 9 мая
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) зафиксировал стоимость билетов на "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" отправлением 9 мая, купить их можно по сниженной... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T16:47+0300
2025-04-18T16:47+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
псков
ржд
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) зафиксировал стоимость билетов на "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" отправлением 9 мая, купить их можно по сниженной фиксированной стоимости, рассказали в компании. "Купить билет на "Сапсан" и некоторые "Ласточки" (в том числе на направлениях Москва – Санкт-Петербург, Москва – Иваново, Санкт-Петербург – Псков и других) отправлением 9 мая можно по сниженной фиксированной стоимости. Цена билета будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки", - говорится в сообщении. В РЖД пояснили, что стоимость билета в экономический класс поездов "Сапсан" будет от 1945 рублей, а "Ласточек" от 945 рублей. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, псков, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Псков, РЖД
16:47 18.04.2025
 
РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" 9 мая

РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" 9 мая

Проводница стоит на перроне у двери вагона двухэтажного поезда
Проводница стоит на перроне у двери вагона двухэтажного поездаПроводница стоит на перроне у двери вагона двухэтажного поезда
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) зафиксировал стоимость билетов на "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" отправлением 9 мая, купить их можно по сниженной фиксированной стоимости, рассказали в компании.
"Купить билет на "Сапсан" и некоторые "Ласточки" (в том числе на направлениях Москва – Санкт-Петербург, Москва – Иваново, Санкт-Петербург – Псков и других) отправлением 9 мая можно по сниженной фиксированной стоимости. Цена билета будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки", - говорится в сообщении.
В РЖД пояснили, что стоимость билета в экономический класс поездов "Сапсан" будет от 1945 рублей, а "Ласточек" от 945 рублей. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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