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Бразилия будет еще больше содействовать укреплению БРИКС из-за пошлин США

Бразилия будет еще больше содействовать укреплению БРИКС из-за пошлин США - 18.04.2025, ПРАЙМ

Бразилия будет еще больше содействовать укреплению БРИКС из-за пошлин США

Бразилия намерена еще больше содействовать укреплению БРИКС после введения американских пошлин, заявил бразильский министр сельского хозяйства Карлус Фавару | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T14:53+0300

2025-04-18T14:53+0300

2025-04-18T14:53+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Бразилия намерена еще больше содействовать укреплению БРИКС после введения американских пошлин, заявил бразильский министр сельского хозяйства Карлус Фавару "Беспрецедентный протекционизм США еще больше мотивирует нас укреплять этот геополитический блок (БРИКС - ред.) и искать новые торговые возможности", - заявил он, его слова приводит портал Brasil247. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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мировая экономика, бразилия, сша, китай, дональд трамп