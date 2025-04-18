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Бразилия будет еще больше содействовать укреплению БРИКС из-за пошлин США - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Бразилия будет еще больше содействовать укреплению БРИКС из-за пошлин США
Бразилия будет еще больше содействовать укреплению БРИКС из-за пошлин США - 18.04.2025, ПРАЙМ
Бразилия будет еще больше содействовать укреплению БРИКС из-за пошлин США
Бразилия намерена еще больше содействовать укреплению БРИКС после введения американских пошлин, заявил бразильский министр сельского хозяйства Карлус Фавару | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T14:53+0300
2025-04-18T14:53+0300
экономика
мировая экономика
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Бразилия намерена еще больше содействовать укреплению БРИКС после введения американских пошлин, заявил бразильский министр сельского хозяйства Карлус Фавару "Беспрецедентный протекционизм США еще больше мотивирует нас укреплять этот геополитический блок (БРИКС - ред.) и искать новые торговые возможности", - заявил он, его слова приводит портал Brasil247. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, бразилия, сша, китай, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
14:53 18.04.2025
 
Бразилия будет еще больше содействовать укреплению БРИКС из-за пошлин США

Министр Фавару: Бразилия намерена еще больше содействовать укреплению БРИКС

© РИА Новости . Евгений Биятов/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Бразилия намерена еще больше содействовать укреплению БРИКС после введения американских пошлин, заявил бразильский министр сельского хозяйства Карлус Фавару
"Беспрецедентный протекционизм США еще больше мотивирует нас укреплять этот геополитический блок (БРИКС - ред.) и искать новые торговые возможности", - заявил он, его слова приводит портал Brasil247.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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ЭкономикаМировая экономикаБРАЗИЛИЯСШАКИТАЙДональд Трамп
 
 
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