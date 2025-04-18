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Число участников ПМЭФ-2025 может превысить прошлогодние показатели

Число участников ПМЭФ-2025 может превысить прошлогодние показатели - 18.04.2025, ПРАЙМ

Число участников ПМЭФ-2025 может превысить прошлогодние показатели

Количество представленных на ПМЭФ-2025 стран и общее число участников может превысить прошлогодние показатели, допустил в интервью РИА Новости директор фонда... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T06:45+0300

2025-04-18T06:45+0300

2025-04-18T06:45+0300

экономика

общество

россия

росконгресс

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ДЖАКАРТА, 18 апр – ПРАЙМ. Количество представленных на ПМЭФ-2025 стран и общее число участников может превысить прошлогодние показатели, допустил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "В прошлом году на ПМЭФ приехали 20 тысяч участников из 140 стран мира… Думаю, и количество участников, и количество стран (в этом году - ред.) будет такое же, если не больше", - отметил Стуглев. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, росконгресс