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Число участников ПМЭФ-2025 может превысить прошлогодние показатели - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Число участников ПМЭФ-2025 может превысить прошлогодние показатели
Число участников ПМЭФ-2025 может превысить прошлогодние показатели - 18.04.2025, ПРАЙМ
Число участников ПМЭФ-2025 может превысить прошлогодние показатели
Количество представленных на ПМЭФ-2025 стран и общее число участников может превысить прошлогодние показатели, допустил в интервью РИА Новости директор фонда... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T06:45+0300
2025-04-18T06:45+0300
экономика
общество
россия
росконгресс
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ДЖАКАРТА, 18 апр – ПРАЙМ. Количество представленных на ПМЭФ-2025 стран и общее число участников может превысить прошлогодние показатели, допустил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "В прошлом году на ПМЭФ приехали 20 тысяч участников из 140 стран мира… Думаю, и количество участников, и количество стран (в этом году - ред.) будет такое же, если не больше", - отметил Стуглев. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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40
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192
40
192
40
общество , россия, росконгресс
Экономика, Общество , РОССИЯ, Росконгресс
06:45 18.04.2025
 
Число участников ПМЭФ-2025 может превысить прошлогодние показатели

Стуглев: число участников ПМЭФ-2025 может превысить прошлогодние показатели

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ДЖАКАРТА, 18 апр – ПРАЙМ. Количество представленных на ПМЭФ-2025 стран и общее число участников может превысить прошлогодние показатели, допустил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"В прошлом году на ПМЭФ приехали 20 тысяч участников из 140 стран мира… Думаю, и количество участников, и количество стран (в этом году - ред.) будет такое же, если не больше", - отметил Стуглев.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРосконгресс
 
 
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