https://1prime.ru/20250418/defence24-856812459.html

Польша начала производить элементы пусковых установок ЗРК Patriot

Польша начала производить элементы пусковых установок ЗРК Patriot - 18.04.2025, ПРАЙМ

Польша начала производить элементы пусковых установок ЗРК Patriot

Польша начала производить элементы пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщает специализированное издание Defence24. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T12:36+0300

2025-04-18T12:36+0300

2025-04-18T12:36+0300

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ВАРШАВА, 18 апр - ПРАЙМ. Польша начала производить элементы пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщает специализированное издание Defence24. "Компания Lockheed Martin получила от Военного авиационного завода №1 первые произведенные в Польше контейнеры пусковых установок противовоздушных ракет PAC-3MSE", - говорится в сообщении. Отмечается, что производимые в Польше компоненты ЗРК Patriot будут поставляться клиентам Lockheed Martin через глобальную производственную цепочку. Польша заказала в США восемь пусковых установок Patriot в рамках программы WISŁA. В рамках контракта польские компании подписали офсетные соглашения с американскими корпорациями, согласно которым часть производства будет передана польским субподрядчикам.

https://1prime.ru/20250418/pilot-856808288.html

польша

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польша, сша, lockheed martin