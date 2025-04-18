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РФ расторгла договор с тремя странами о сотрудничестве в Баренцевом регионе - 18.04.2025, ПРАЙМ
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РФ расторгла договор с тремя странами о сотрудничестве в Баренцевом регионе
РФ расторгла договор с тремя странами о сотрудничестве в Баренцевом регионе - 18.04.2025, ПРАЙМ
РФ расторгла договор с тремя странами о сотрудничестве в Баренцевом регионе
Правительство РФ денонсировало соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе, соответствующее распоряжение размещено на... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T21:54+0300
2025-04-18T21:54+0300
политика
россия
соглашение
денонсация
норвегия
финляндия
баренцево море
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ денонсировало соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования нормативных правовых актов."В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации, правительством королевства Норвегия, правительством Финляндской Республики и правительством Королевства Швеция о создании Международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе... и соглашение между правительствами государств-членов Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации", - говорится в документе.
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россия, соглашение, денонсация, норвегия, финляндия, баренцево море
Политика, РОССИЯ, соглашение, денонсация, НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, БАРЕНЦЕВО МОРЕ
21:54 18.04.2025
 
РФ расторгла договор с тремя странами о сотрудничестве в Баренцевом регионе

Россия расторгла договор с тремя странами о сотрудничестве в Баренцевом регионе

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Баренцево море
Вид на Баренцево море - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ денонсировало соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования нормативных правовых актов.
"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации, правительством королевства Норвегия, правительством Финляндской Республики и правительством Королевства Швеция о создании Международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе... и соглашение между правительствами государств-членов Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации", - говорится в документе.
Вид на Баренцево море - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
Equinor объявил о старте добычи на нефтяном месторождении в Баренцевом море
31 марта, 13:53
 
ПолитикаРОССИЯсоглашениеденонсацияНОРВЕГИЯФИНЛЯНДИЯБАРЕНЦЕВО МОРЕ
 
 
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