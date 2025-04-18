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РФ расторгла договор с тремя странами о сотрудничестве в Баренцевом регионе

РФ расторгла договор с тремя странами о сотрудничестве в Баренцевом регионе - 18.04.2025, ПРАЙМ

РФ расторгла договор с тремя странами о сотрудничестве в Баренцевом регионе

Правительство РФ денонсировало соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе, соответствующее распоряжение размещено на... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T21:54+0300

2025-04-18T21:54+0300

2025-04-18T21:54+0300

политика

россия

соглашение

денонсация

норвегия

финляндия

баренцево море

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ денонсировало соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования нормативных правовых актов."В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации, правительством королевства Норвегия, правительством Финляндской Республики и правительством Королевства Швеция о создании Международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе... и соглашение между правительствами государств-членов Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250331/dobycha-856248934.html

норвегия

финляндия

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россия, соглашение, денонсация, норвегия, финляндия, баренцево море