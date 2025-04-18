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Globaltrans выплатит специальный промежуточный дивиденд

Globaltrans выплатит специальный промежуточный дивиденд - 18.04.2025, ПРАЙМ

Globaltrans выплатит специальный промежуточный дивиденд

Железнодорожный оператор Globaltrans выплатит специальный промежуточный дивиденд в размере 335 рублей на обыкновенную акцию, распределив таким образом около 95% | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T12:15+0300

2025-04-18T12:15+0300

2025-04-18T12:15+0300

экономика

бизнес

globaltrans

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Железнодорожный оператор Globaltrans выплатит специальный промежуточный дивиденд в размере 335 рублей на обыкновенную акцию, распределив таким образом около 95% выручки от сделки по продаже активов, сообщила компания. Globaltrans накануне сообщил, что в рамках сделки по продаже активов группы передал их новому собственнику - российской "КСП Капитал Управление Активами", управляющей закрытым паевым инвестиционным фондом "Трансатлант", "Globaltrans Investment PLC сегодня сообщает, что на заседании совет директоров компании принял следующие решения: …одобрить распределение специального промежуточного дивиденда в размере 335 рублей на 1 обыкновенную акцию компании, предоставляющую право на получение дивидендов, что в целом составляет 59 736 616 765 рублей, учитывая, что общее количество обыкновенных акций компании, предоставляющих право на получение дивидендов, составляет 178 318 259 штук, а также принимая во внимание, что акции, права на которые удостоверяют глобальные депозитарные расписки, учитываемые на балансе компании являются казначейскими и не предоставляют прав на получение дивидендов", - говорится в сообщении. В компании отметили, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение специального дивиденда, является 18 июня 2025 года. Специальный промежуточный дивиденд должен был выплачен в российских рублях в течение трех месяцев с даты отсечки. "В соответствии с ранее объявленным намерением распределить в качестве специальных дивидендов все или почти все средства, полученные от сделки по продаже активов, одобренной 10 апреля 2025 года, общая сумма специальных дивидендов, утвержденная сегодня советом директоров компании, составляет около 95% от выручки от сделки по продаже активов", - заключили в компании. Globaltrans продал в пользу "Трансатланта" все свои основные активы - 100% долей участия в ООО "БалтТрансСервис", ООО "ГТИ Менеджмент", АО "Новая перевозочная компания" и АО "Уральская вагоноремонтная компания".

https://1prime.ru/20250410/aktivy-856556639.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, globaltrans