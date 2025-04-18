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Globaltrans выплатит специальный промежуточный дивиденд - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250418/dividendy-856811137.html
Globaltrans выплатит специальный промежуточный дивиденд
Globaltrans выплатит специальный промежуточный дивиденд - 18.04.2025, ПРАЙМ
Globaltrans выплатит специальный промежуточный дивиденд
Железнодорожный оператор Globaltrans выплатит специальный промежуточный дивиденд в размере 335 рублей на обыкновенную акцию, распределив таким образом около 95% | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T12:15+0300
2025-04-18T12:15+0300
экономика
бизнес
globaltrans
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Железнодорожный оператор Globaltrans выплатит специальный промежуточный дивиденд в размере 335 рублей на обыкновенную акцию, распределив таким образом около 95% выручки от сделки по продаже активов, сообщила компания. Globaltrans накануне сообщил, что в рамках сделки по продаже активов группы передал их новому собственнику - российской "КСП Капитал Управление Активами", управляющей закрытым паевым инвестиционным фондом "Трансатлант", "Globaltrans Investment PLC сегодня сообщает, что на заседании совет директоров компании принял следующие решения: …одобрить распределение специального промежуточного дивиденда в размере 335 рублей на 1 обыкновенную акцию компании, предоставляющую право на получение дивидендов, что в целом составляет 59 736 616 765 рублей, учитывая, что общее количество обыкновенных акций компании, предоставляющих право на получение дивидендов, составляет 178 318 259 штук, а также принимая во внимание, что акции, права на которые удостоверяют глобальные депозитарные расписки, учитываемые на балансе компании являются казначейскими и не предоставляют прав на получение дивидендов", - говорится в сообщении. В компании отметили, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение специального дивиденда, является 18 июня 2025 года. Специальный промежуточный дивиденд должен был выплачен в российских рублях в течение трех месяцев с даты отсечки. "В соответствии с ранее объявленным намерением распределить в качестве специальных дивидендов все или почти все средства, полученные от сделки по продаже активов, одобренной 10 апреля 2025 года, общая сумма специальных дивидендов, утвержденная сегодня советом директоров компании, составляет около 95% от выручки от сделки по продаже активов", - заключили в компании. Globaltrans продал в пользу "Трансатланта" все свои основные активы - 100% долей участия в ООО "БалтТрансСервис", ООО "ГТИ Менеджмент", АО "Новая перевозочная компания" и АО "Уральская вагоноремонтная компания".
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бизнес, globaltrans
Экономика, Бизнес, Globaltrans
12:15 18.04.2025
 
Globaltrans выплатит специальный промежуточный дивиденд

Globaltrans выплатит спецдивиденды в размере 335 руб на акцию

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Железнодорожный оператор Globaltrans выплатит специальный промежуточный дивиденд в размере 335 рублей на обыкновенную акцию, распределив таким образом около 95% выручки от сделки по продаже активов, сообщила компания.
Globaltrans накануне сообщил, что в рамках сделки по продаже активов группы передал их новому собственнику - российской "КСП Капитал Управление Активами", управляющей закрытым паевым инвестиционным фондом "Трансатлант",
"Globaltrans Investment PLC сегодня сообщает, что на заседании совет директоров компании принял следующие решения: …одобрить распределение специального промежуточного дивиденда в размере 335 рублей на 1 обыкновенную акцию компании, предоставляющую право на получение дивидендов, что в целом составляет 59 736 616 765 рублей, учитывая, что общее количество обыкновенных акций компании, предоставляющих право на получение дивидендов, составляет 178 318 259 штук, а также принимая во внимание, что акции, права на которые удостоверяют глобальные депозитарные расписки, учитываемые на балансе компании являются казначейскими и не предоставляют прав на получение дивидендов", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение специального дивиденда, является 18 июня 2025 года. Специальный промежуточный дивиденд должен был выплачен в российских рублях в течение трех месяцев с даты отсечки.
"В соответствии с ранее объявленным намерением распределить в качестве специальных дивидендов все или почти все средства, полученные от сделки по продаже активов, одобренной 10 апреля 2025 года, общая сумма специальных дивидендов, утвержденная сегодня советом директоров компании, составляет около 95% от выручки от сделки по продаже активов", - заключили в компании.
Globaltrans продал в пользу "Трансатланта" все свои основные активы - 100% долей участия в ООО "БалтТрансСервис", ООО "ГТИ Менеджмент", АО "Новая перевозочная компания" и АО "Уральская вагоноремонтная компания".
Логотип Globaltrans - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Акционеры Globaltrans утвердили продажу активов группы фонду "Трансатлант"
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ЭкономикаБизнесGlobaltrans
 
 
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