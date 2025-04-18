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Стоимость доллара к мировым валютам стабильна на фоне слабых торгов

Стоимость доллара к мировым валютам стабильна на фоне слабых торгов - 18.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость доллара к мировым валютам стабильна на фоне слабых торгов

Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро и иене, в целом почти не меняется в пятницу на фоне слабых торгов, так как основные индексы Европы и рынки | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T12:32+0300

2025-04-18T12:32+0300

2025-04-18T12:32+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро и иене, в целом почти не меняется в пятницу на фоне слабых торгов, так как основные индексы Европы и рынки США закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 12.11 мск курс евро к доллару рос до 1,1371 доллара с 1,1364 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 142,38 иены с уровня прошлого закрытия 142,43 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 99,41 пункта. В пятницу основные фондовые индексы Европы, а также торги в США закрыты в связи с выходным днем из-за Страстной пятницы. Из-за низкого объема торгов курсы валюты слабо меняются. Инвесторы при этом отыгрывают статистику из Японии, опубликованную ранее в пятницу. Годовая инфляция в стране в марте замедлилась до 3,6% с 3,7% в феврале. Базовая инфляция ускорилась до 3,2% с 3%, что совпало с ожиданиями экспертов.

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