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Стоимость доллара к мировым валютам стабильна на фоне слабых торгов - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250418/dollar-856812138.html
Стоимость доллара к мировым валютам стабильна на фоне слабых торгов
Стоимость доллара к мировым валютам стабильна на фоне слабых торгов - 18.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость доллара к мировым валютам стабильна на фоне слабых торгов
Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро и иене, в целом почти не меняется в пятницу на фоне слабых торгов, так как основные индексы Европы и рынки | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T12:32+0300
2025-04-18T12:32+0300
экономика
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро и иене, в целом почти не меняется в пятницу на фоне слабых торгов, так как основные индексы Европы и рынки США закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 12.11 мск курс евро к доллару рос до 1,1371 доллара с 1,1364 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 142,38 иены с уровня прошлого закрытия 142,43 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 99,41 пункта. В пятницу основные фондовые индексы Европы, а также торги в США закрыты в связи с выходным днем из-за Страстной пятницы. Из-за низкого объема торгов курсы валюты слабо меняются. Инвесторы при этом отыгрывают статистику из Японии, опубликованную ранее в пятницу. Годовая инфляция в стране в марте замедлилась до 3,6% с 3,7% в феврале. Базовая инфляция ускорилась до 3,2% с 3%, что совпало с ожиданиями экспертов.
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рынки, торги, сша
Экономика, Рынки, Торги, США
12:32 18.04.2025
 
Стоимость доллара к мировым валютам стабильна на фоне слабых торгов

Курс доллара к мировым валютам почти не меняется в пятницу

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам, в том числе евро и иене, в целом почти не меняется в пятницу на фоне слабых торгов, так как основные индексы Европы и рынки США закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 12.11 мск курс евро к доллару рос до 1,1371 доллара с 1,1364 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 142,38 иены с уровня прошлого закрытия 142,43 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 99,41 пункта.
В пятницу основные фондовые индексы Европы, а также торги в США закрыты в связи с выходным днем из-за Страстной пятницы. Из-за низкого объема торгов курсы валюты слабо меняются.
Инвесторы при этом отыгрывают статистику из Японии, опубликованную ранее в пятницу. Годовая инфляция в стране в марте замедлилась до 3,6% с 3,7% в феврале. Базовая инфляция ускорилась до 3,2% с 3%, что совпало с ожиданиями экспертов.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Иена дешевеет к доллару на статистике по инфляции в Японии
08:56
 
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