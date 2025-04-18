https://1prime.ru/20250418/dollar-856825896.html
Доллар завершает неделю в минусе к другими мировым валютам
Доллар завершает неделю в минусе к другими мировым валютам - 18.04.2025, ПРАЙМ
Доллар завершает неделю в минусе к другими мировым валютам
Стоимость доллара снижается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торговых площадок. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T18:01+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 17.44 мск курс евро к доллару растёт до 1,1387 доллара с 1,1364 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижается до 142,34 иены с уровня прошлого закрытия 142,43 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,13%, до 99,31 пункта. Американская валюта готовится завершить в минусе к евро четвертую неделю подряд, к иене - третью неделю. С понедельника стоимость евро выросла к доллару на 0,3%, стоимость иены - на 0,8%, а индекс доллара снизился на 0,9%. В пятницу трейдеры оценивают японскую макростатистику. Так, годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 3,6% 3,7% месяцем ранее. За март индекс потребительских цен вырос на 0,3% после снижения на 0,4% в феврале.
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торги, доллар, снижение
Экономика, Торги, доллар, снижение
Доллар завершает неделю в минусе к другими мировым валютам
Данные торгов: доллар завершает в минусе очередную неделю и к евро, и к иене
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 17.44 мск курс евро к доллару растёт до 1,1387 доллара с 1,1364 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижается до 142,34 иены с уровня прошлого закрытия 142,43 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,13%, до 99,31 пункта.
Американская валюта готовится завершить в минусе к евро четвертую неделю подряд, к иене - третью неделю.
С понедельника стоимость евро выросла к доллару на 0,3%, стоимость иены - на 0,8%, а индекс доллара снизился на 0,9%.
Курс доллара упал до минимума с 18 марта
В пятницу трейдеры оценивают японскую макростатистику. Так, годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 3,6% 3,7% месяцем ранее. За март индекс потребительских цен вырос на 0,3% после снижения на 0,4% в феврале.