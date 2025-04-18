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NBC рассказал, как богатые американцы страхуются от ослабления доллара - 18.04.2025, ПРАЙМ
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NBC рассказал, как богатые американцы страхуются от ослабления доллара
NBC рассказал, как богатые американцы страхуются от ослабления доллара - 18.04.2025, ПРАЙМ
NBC рассказал, как богатые американцы страхуются от ослабления доллара
Все больше состоятельных американцев решают открыть счет в швейцарских банках, опасаясь ослабления доллара как валюты и правовых устоев США, а также... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T20:36+0300
2025-04-18T21:13+0300
экономика
сша
американцы
счета
доллар
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Все больше состоятельных американцев решают открыть счет в швейцарских банках, опасаясь ослабления доллара как валюты и правовых устоев США, а также подготавливая почву для возможного переезда в Европу в качестве запасного плана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на главу компании в сфере финансового консалтинга Alpen Partners International Пьера Габри. "Все больше состоятельных американцев открывают банковские счета в Швейцарии в рамках "деамериканизации" своих активов", - сообщает телеканал. По словам Габри, у всех клиентов свои причины открывать счет в Швейцарии. "Многие хотят отойти от доллара, который, по их мнению, еще больше ослабнет под весом стремительно растущего госдолга США... Других мотивирует политика и то, что им кажется упадком верховенства закона в США при администрации (президента страны Дональда - ред.) Трампа", - сообщает NBC. Третьи, отмечает телеканал, открывают счета, чтобы купить золото, а четвертые стремятся переехать в Европу или получить второе европейское гражданство, в связи с чем им нужны деньги на покупку недвижимости. Габри называет это планом "Б". По его мнению, многие богатые американцы начинают осознавать, что абсолютно все их активы хранятся в долларах, и задумываются о том, чтобы их диверсифицировать. Согласно прогнозу Конференции ООН по торговле и развитию в распоряжении РИА Новости, риск рецессии в США и Канаде в 2025 году значительно возрос из-за пошлин, которые, как ожидается, нарушат многие цепочки поставок. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая.
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сша, американцы, счета, доллар
Экономика, США, Американцы, счета, доллар
20:36 18.04.2025 (обновлено: 21:13 18.04.2025)
 
NBC рассказал, как богатые американцы страхуются от ослабления доллара

NBC: богатые американцы открывают счета в Швейцарии, боясь ослабления доллара

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты США
Денежные купюры и монеты США - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Все больше состоятельных американцев решают открыть счет в швейцарских банках, опасаясь ослабления доллара как валюты и правовых устоев США, а также подготавливая почву для возможного переезда в Европу в качестве запасного плана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на главу компании в сфере финансового консалтинга Alpen Partners International Пьера Габри.
"Все больше состоятельных американцев открывают банковские счета в Швейцарии в рамках "деамериканизации" своих активов", - сообщает телеканал.
По словам Габри, у всех клиентов свои причины открывать счет в Швейцарии.
"Многие хотят отойти от доллара, который, по их мнению, еще больше ослабнет под весом стремительно растущего госдолга США... Других мотивирует политика и то, что им кажется упадком верховенства закона в США при администрации (президента страны Дональда - ред.) Трампа", - сообщает NBC.
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Третьи, отмечает телеканал, открывают счета, чтобы купить золото, а четвертые стремятся переехать в Европу или получить второе европейское гражданство, в связи с чем им нужны деньги на покупку недвижимости. Габри называет это планом "Б".
По его мнению, многие богатые американцы начинают осознавать, что абсолютно все их активы хранятся в долларах, и задумываются о том, чтобы их диверсифицировать.
Согласно прогнозу Конференции ООН по торговле и развитию в распоряжении РИА Новости, риск рецессии в США и Канаде в 2025 году значительно возрос из-за пошлин, которые, как ожидается, нарушат многие цепочки поставок.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая.
 
ЭкономикаСШААмериканцысчетадоллар
 
 
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