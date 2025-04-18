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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - 18.04.2025, ПРАЙМ

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T04:35+0300

2025-04-18T04:35+0300

2025-04-18T04:35+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Ограничения ввели в 2.26 мск, они продлились 1 час 48 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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