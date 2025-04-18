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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - 18.04.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T04:35+0300
2025-04-18T04:35+0300
2025-04-18T04:35+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Ограничения ввели в 2.26 мск, они продлились 1 час 48 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, москва
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Ограничения ввели в 2.26 мск, они продлились 1 час 48 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.