https://1prime.ru/20250418/ekonomim-856814591.html

JPMorgan повысил прогноз по ключевой ставке ЦБ Турции

JPMorgan повысил прогноз по ключевой ставке ЦБ Турции - 18.04.2025, ПРАЙМ

JPMorgan повысил прогноз по ключевой ставке ЦБ Турции

Крупнейший банк США JPMorgan повысил прогноз по ключевой ставке Центрального банка Турции на конец 2025 года до 38% с прежних 35%, сообщило турецкое... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T13:17+0300

2025-04-18T13:17+0300

2025-04-18T13:17+0300

экономика

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АНКАРА, 18 апр – ПРАЙМ. Крупнейший банк США JPMorgan повысил прогноз по ключевой ставке Центрального банка Турции на конец 2025 года до 38% с прежних 35%, сообщило турецкое экономическое издание Ekonomim. Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг неожиданно повысил учетную ставку до 46%, тогда как большинство экспертов ожидали ее сохранения на уровне 42,5%. ЦБ Турции в декабре прошлого года начал снижать ее с максимального значения в 50%. После мартовского заседания глава регулятора Фатих Карахан заявил, что ЦБ в своих решениях продолжит придерживаться жесткой кредитно-денежной политики, пока не будет достигнуто устойчивое замедление инфляции и ценовая стабильность. "JPMorgan повысил свои ожидания по процентной ставке на конец года после повышения учетной ставки Центральным банком Турецкой Республики. В аналитической записке JPMorgan по этому вопросу говорится, что ожидаемая ставка ЦБ Турции на конец года теперь составляет 38% вместо прежних 35%", - пишет издание. JPMorgan прогнозирует, что ЦБ Турции начнет цикл снижения процентной ставки с 200 базисных пунктов в июле. Банк также повысил свой прогноз инфляции в Турции до 30% с прежних 29,5%, ссылаясь на негативное отражение на сельском хозяйстве недавнего ухудшения погодных условий. По данным Института статистики (TÜİK), годовая инфляция в Турции замедлилась до 38,1% по итогам марта, тогда как месяцем ранее динамика была сильнее - по итогам февраля годовая инфляция замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе. Кроме того, мартовские протестные акции в поддержку арестованного оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу стимулировали обвал курс турецкой лиры - курс доллара впервые поднимался выше 41 лиры, что заставило регулятор для поддержки нацвалюты продать 25 миллиардов долларов, говорилось в публикациях издания.

https://1prime.ru/20250417/erdogan-856785247.html

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финансы, банки, турция