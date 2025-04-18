Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность скачка цен на бензин в России - 18.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250418/ekspert-856802189.html
Эксперт оценил вероятность скачка цен на бензин в России
Эксперт оценил вероятность скачка цен на бензин в России - 18.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность скачка цен на бензин в России
Скачка цен на бензин в России в весенне-летний период в текущем году ожидать не стоит, таким мнением поделился с РИА Новости гендиректор маркетплейса... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T05:39+0300
2025-04-18T05:39+0300
энергетика
бизнес
рф
москва
сколково
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856802189.jpg?1744943948
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Скачка цен на бензин в России в весенне-летний период в текущем году ожидать не стоит, таким мнением поделился с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Рубеж весны и лета традиционно считался периодом роста цен на бензин - сказывался сезонный рост легковых автомобильных перевозок, объяснил эксперт. Своя сезонность была и на рынке дизельного топлива, где скачки цен были увязаны с переходом на дефицитные зимние сорта. "Однако в нынешнем году не стоит ждать сезонного скачка цен - по крайней мере, в сегменте автомобильного бензина", - сказал собеседник агентства. По словам Терешкина, одна из причин этого - торможение автомобильного рынка, который находится под давлением резкого повышения утилизационного сбора. До октября ставка утильсбора для авто с двигателем до 2 литров составляла 300 600 рублей, однако в последнем квартале прошлого года была повышена до 556 тысяч рублей, а с 2025 года - до 667 тысяч. Для авто с двигателем до 3 литров ставка с нынешнего года была повышена до 1,876 миллиона рублей, а с двигателем до 3,5 литра - до 2,153 миллиона. Как следствие, наблюдается сокращение продаж новых легковых машин в РФ. По данным "Автостата", за первый квартал продажи снизились на 25,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (до 246 900 машин). Отдельно в марте сокращение составило 45,5% (до 79 800 машин). К другим факторам, которые влияют на сдерживание цен на бензин, эксперт отнес возможность производителей зарабатывать на экспорте. "Последний по времени запрет истек в конце ноября 2024 года, и с тех пор производители топлива могут свободно вывозить топливо за рубеж. Благодаря этому нефтяникам для получения высокой маржи не приходится задирать цены на внутреннем рынке", - отметил эксперт. Терешкин считает, что разрешение на экспорт бензина для нефтяников, скорее всего, будет сохраняться и в ближайшие месяцы из-за высокой инфляции. Правительство РФ продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, москва, сколково, еаэс
Энергетика, Бизнес, РФ, МОСКВА, Сколково, ЕАЭС
05:39 18.04.2025
 
Эксперт оценил вероятность скачка цен на бензин в России

Эксперт Терешкин: скачка цен на бензин в России в весенне-летний период ждать не стоит

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Скачка цен на бензин в России в весенне-летний период в текущем году ожидать не стоит, таким мнением поделился с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
Рубеж весны и лета традиционно считался периодом роста цен на бензин - сказывался сезонный рост легковых автомобильных перевозок, объяснил эксперт. Своя сезонность была и на рынке дизельного топлива, где скачки цен были увязаны с переходом на дефицитные зимние сорта. "Однако в нынешнем году не стоит ждать сезонного скачка цен - по крайней мере, в сегменте автомобильного бензина", - сказал собеседник агентства.
По словам Терешкина, одна из причин этого - торможение автомобильного рынка, который находится под давлением резкого повышения утилизационного сбора. До октября ставка утильсбора для авто с двигателем до 2 литров составляла 300 600 рублей, однако в последнем квартале прошлого года была повышена до 556 тысяч рублей, а с 2025 года - до 667 тысяч. Для авто с двигателем до 3 литров ставка с нынешнего года была повышена до 1,876 миллиона рублей, а с двигателем до 3,5 литра - до 2,153 миллиона.
Как следствие, наблюдается сокращение продаж новых легковых машин в РФ. По данным "Автостата", за первый квартал продажи снизились на 25,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (до 246 900 машин). Отдельно в марте сокращение составило 45,5% (до 79 800 машин).
К другим факторам, которые влияют на сдерживание цен на бензин, эксперт отнес возможность производителей зарабатывать на экспорте. "Последний по времени запрет истек в конце ноября 2024 года, и с тех пор производители топлива могут свободно вывозить топливо за рубеж. Благодаря этому нефтяникам для получения высокой маржи не приходится задирать цены на внутреннем рынке", - отметил эксперт. Терешкин считает, что разрешение на экспорт бензина для нефтяников, скорее всего, будет сохраняться и в ближайшие месяцы из-за высокой инфляции.
Правительство РФ продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
 
ЭнергетикаБизнесРФМОСКВАСколковоЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала