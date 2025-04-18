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Эксперт оценил вероятность скачка цен на бензин в России

Эксперт оценил вероятность скачка цен на бензин в России - 18.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность скачка цен на бензин в России

Скачка цен на бензин в России в весенне-летний период в текущем году ожидать не стоит, таким мнением поделился с РИА Новости гендиректор маркетплейса... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T05:39+0300

2025-04-18T05:39+0300

2025-04-18T05:39+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Скачка цен на бензин в России в весенне-летний период в текущем году ожидать не стоит, таким мнением поделился с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Рубеж весны и лета традиционно считался периодом роста цен на бензин - сказывался сезонный рост легковых автомобильных перевозок, объяснил эксперт. Своя сезонность была и на рынке дизельного топлива, где скачки цен были увязаны с переходом на дефицитные зимние сорта. "Однако в нынешнем году не стоит ждать сезонного скачка цен - по крайней мере, в сегменте автомобильного бензина", - сказал собеседник агентства. По словам Терешкина, одна из причин этого - торможение автомобильного рынка, который находится под давлением резкого повышения утилизационного сбора. До октября ставка утильсбора для авто с двигателем до 2 литров составляла 300 600 рублей, однако в последнем квартале прошлого года была повышена до 556 тысяч рублей, а с 2025 года - до 667 тысяч. Для авто с двигателем до 3 литров ставка с нынешнего года была повышена до 1,876 миллиона рублей, а с двигателем до 3,5 литра - до 2,153 миллиона. Как следствие, наблюдается сокращение продаж новых легковых машин в РФ. По данным "Автостата", за первый квартал продажи снизились на 25,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (до 246 900 машин). Отдельно в марте сокращение составило 45,5% (до 79 800 машин). К другим факторам, которые влияют на сдерживание цен на бензин, эксперт отнес возможность производителей зарабатывать на экспорте. "Последний по времени запрет истек в конце ноября 2024 года, и с тех пор производители топлива могут свободно вывозить топливо за рубеж. Благодаря этому нефтяникам для получения высокой маржи не приходится задирать цены на внутреннем рынке", - отметил эксперт. Терешкин считает, что разрешение на экспорт бензина для нефтяников, скорее всего, будет сохраняться и в ближайшие месяцы из-за высокой инфляции. Правительство РФ продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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бизнес, рф, москва, сколково, еаэс