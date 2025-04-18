Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о подорожании яиц к Пасхе - 18.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250418/ekspert-856802360.html
Эксперт рассказал о подорожании яиц к Пасхе
Эксперт рассказал о подорожании яиц к Пасхе - 18.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о подорожании яиц к Пасхе
Куриные яйца в России в этом году подешевели на 12,2% к Пасхе, тогда как сливочное масло и молоко подорожали по сравнению с прошлогодним уровнем на 37,8% и... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T05:57+0300
2025-04-18T05:57+0300
экономика
бизнес
москва
акра
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856802360.jpg?1744945038
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Куриные яйца в России в этом году подешевели на 12,2% к Пасхе, тогда как сливочное масло и молоко подорожали по сравнению с прошлогодним уровнем на 37,8% и 22,7% соответственно, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "В 2025 году стоимость продуктов для Пасхи выросла, причем молочные товары подорожали сильнее всего... Основной вклад в подорожание внесли молочные продукты: сливочное масло подорожало на 37,8%, молоко стало дороже на 22,7%. Единственным исключением стали куриные яйца, цена на которые, напротив, снизилась на 12,2%", - сообщил он. По его словам, рост цен на молочную продукцию в России в 2024 году был вызван нехваткой сырого молока из-за сокращения поголовья коров, увеличением затрат на корма, топливо, логистику и упаковку, а также ростом спроса на фоне повышения доходов населения. Рост стоимости заемных средств и удорожание импортных кормов, ветпрепаратов и техники усилили давление на себестоимость, добавил Тренин. Эксперт считает, что к 2026 году стоимость приготовления кулича и творожной пасхи, вероятно, продолжит увеличиваться. Однако темпы роста могут замедлиться при условии сохранения относительной стабильности цен на молочную продукцию, что уже отмечается в начале 2025 года, и при отсутствии резкого удорожания других ингредиентов.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, акра
Экономика, Бизнес, МОСКВА, АКРА
05:57 18.04.2025
 
Эксперт рассказал о подорожании яиц к Пасхе

Эксперт Тренин: яйца в России подешевели на 12,2% к Пасхе

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Куриные яйца в России в этом году подешевели на 12,2% к Пасхе, тогда как сливочное масло и молоко подорожали по сравнению с прошлогодним уровнем на 37,8% и 22,7% соответственно, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"В 2025 году стоимость продуктов для Пасхи выросла, причем молочные товары подорожали сильнее всего... Основной вклад в подорожание внесли молочные продукты: сливочное масло подорожало на 37,8%, молоко стало дороже на 22,7%. Единственным исключением стали куриные яйца, цена на которые, напротив, снизилась на 12,2%", - сообщил он.
По его словам, рост цен на молочную продукцию в России в 2024 году был вызван нехваткой сырого молока из-за сокращения поголовья коров, увеличением затрат на корма, топливо, логистику и упаковку, а также ростом спроса на фоне повышения доходов населения. Рост стоимости заемных средств и удорожание импортных кормов, ветпрепаратов и техники усилили давление на себестоимость, добавил Тренин.
Эксперт считает, что к 2026 году стоимость приготовления кулича и творожной пасхи, вероятно, продолжит увеличиваться. Однако темпы роста могут замедлиться при условии сохранения относительной стабильности цен на молочную продукцию, что уже отмечается в начале 2025 года, и при отсутствии резкого удорожания других ингредиентов.
 
ЭкономикаБизнесМОСКВААКРА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала