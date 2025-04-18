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Российские экспортеры говядины получили доступ на рынок Филиппин
Российские экспортеры говядины получили доступ на рынок Филиппин - 18.04.2025, ПРАЙМ
Российские экспортеры говядины получили доступ на рынок Филиппин
Российские экспортеры говядины и говяжьих субпродуктов получили доступ на рынок Филиппин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T16:47+0300
2025-04-18T16:47+0300
2025-04-18T16:47+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российские экспортеры говядины и говяжьих субпродуктов получили доступ на рынок Филиппин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. "Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран и при активном участии торгового представительства РФ и представителя Минсельхоза России на Филиппинах, стало получение доступа российского мяса и субпродуктов крупного рогатого скота на рынок Филиппин. В частности, допущена говядина и говяжьи субпродукты, за исключением головы, включая глотку, язык и соответствующие лимфатические узлы", - сказали в ведомстве. Сейчас для экспорта на филиппинский рынок аттестовано 2 российских производителя говядины. Как добавили в Россельхознадзоре, предприятиям, которые заинтересованы в поставках продукции в Филиппины, должны быть внесены в реестр экспортеров компонента "Цербер" ФГИС "ВетИС" по стране Филиппины и аттестованы со стороны компетентного органа этого государства. "Служба продолжает работу по расширению перечня российских компаний, имеющих право экспорта в третьи страны", - добавили в ведомстве.
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филиппины, рф, россельхознадзор, минсельхоз
Экономика, ФИЛИППИНЫ, РФ, Россельхознадзор, Минсельхоз
Российские экспортеры говядины получили доступ на рынок Филиппин
Российские экспортеры говядины и субпродуктов получили доступ на рынок Филиппин
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российские экспортеры говядины и говяжьих субпродуктов получили доступ на рынок Филиппин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
"Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран и при активном участии торгового представительства РФ и представителя Минсельхоза России на Филиппинах, стало получение доступа российского мяса и субпродуктов крупного рогатого скота на рынок Филиппин. В частности, допущена говядина и говяжьи субпродукты, за исключением головы, включая глотку, язык и соответствующие лимфатические узлы", - сказали в ведомстве.
Сейчас для экспорта на филиппинский рынок аттестовано 2 российских производителя говядины.
Как добавили в Россельхознадзоре, предприятиям, которые заинтересованы в поставках продукции в Филиппины, должны быть внесены в реестр экспортеров компонента "Цербер" ФГИС "ВетИС" по стране Филиппины и аттестованы со стороны компетентного органа этого государства.
"Служба продолжает работу по расширению перечня российских компаний, имеющих право экспорта в третьи страны", - добавили в ведомстве.
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