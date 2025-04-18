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В РКК "Энергия" сменился гендиректор - 18.04.2025, ПРАЙМ
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В РКК "Энергия" сменился гендиректор
В РКК "Энергия" сменился гендиректор - 18.04.2025, ПРАЙМ
В РКК "Энергия" сменился гендиректор
Гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Озар уволен, вместо него назначен Сергей Романов, сообщил "Роскосмос". | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T18:42+0300
2025-04-18T18:42+0300
роскосмос
ркк "энергия"
гендиректор
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Озар уволен, вместо него назначен Сергей Романов, сообщил "Роскосмос". "Совет директоров Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") утвердил генеральным директором предприятия Сергея Романова. С ним заключен срочный договор, действующий до даты назначения генерального директора в установленном порядке", - говорится в сообщении. Озар был назначен главой предприятия в мае 2020 года. До этого он занимал пост генерального директора ПАО "Сухой", где работал с 1999 года. Романов ранее уже руководил "Энергией". Это было в 2018-2019 годах. Он является главным конструктором пилотируемых космических комплексов в рамках программы МКС и вместе с председателем госкомиссии принимает доклады космонавтов перед посадкой в корабль. РКК "Энергия" - головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС. Корпорация занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз", разрабатывает новый перспективный корабль, изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли. Сейчас в корпорации активно идёт проектирование новой Российской орбитальной станции.
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роскосмос, ркк "энергия", гендиректор
Роскосмос, РКК "Энергия", гендиректор
18:42 18.04.2025
 
В РКК "Энергия" сменился гендиректор

"Роскосмос": генеральным директором РКК "Энергия" назначен Сергей Романов

© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкРакета "Союз-2.1а" с первым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вывезена на стартовый комплекс Восточного
Ракета Союз-2.1а с первым радиолокационным спутником Кондор-ФКА вывезена на стартовый комплекс Восточного
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Озар уволен, вместо него назначен Сергей Романов, сообщил "Роскосмос".
"Совет директоров Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") утвердил генеральным директором предприятия Сергея Романова. С ним заключен срочный договор, действующий до даты назначения генерального директора в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Озар был назначен главой предприятия в мае 2020 года. До этого он занимал пост генерального директора ПАО "Сухой", где работал с 1999 года.
Романов ранее уже руководил "Энергией". Это было в 2018-2019 годах. Он является главным конструктором пилотируемых космических комплексов в рамках программы МКС и вместе с председателем госкомиссии принимает доклады космонавтов перед посадкой в корабль.
Запуск транспортного пилотируемого корабля Союз МС-25 - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Путин: нацпроект по развитию космоса должны утвердить в ближайшее время
16 апреля, 20:39
РКК "Энергия" - головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС. Корпорация занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз", разрабатывает новый перспективный корабль, изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли. Сейчас в корпорации активно идёт проектирование новой Российской орбитальной станции.
 
РоскосмосРКК "Энергия"гендиректор
 
 
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